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39 من حجاج الجمعيات بالوادى الجديد يغادرون إلى مطار القاهرة بطريقهم إلى مكة للحج

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39 من حجاج الجمعيات بالوادى الجديد يغادرون إلى مطار القاهرة بطريقهم إلى مكة للحج 39 من حجاج الجمعيات بالوادى الجديد يغادرون إلى مطار القاهرة بطريقهم إلى مكة للحج

مديرية الشئون الاجتماعية بالوادي الجديد

أعلنت سهام حسن سيف الدين مدير إدارة الجمعيات بمديرية الشئون الاجتماعية بالوادي الجديد ان 39 حاجا من حجاج الجمعيات بالوادى الجديد غادروا المحافظة فى طريقهم إلى مطار القاهرة تمهيدا لسفرهم إلى مكة المكرمة لأداء الفريضة.

وأكدت سيف الدين انه تم الانتهاء من جميع الإجراءات الإدارية لسفر الحجاج ومتابعة حجر الفنادق بكل من مكة المكرمة والمدينة مع التأكيد علي قرب أماكن الفنادق من الشعائر.

قال منصور سعيد مشرف فوج الوادى الجديد أن 39 حاج من الوادى الجديد موزعين على مراكز المحافظة الخمسة 10 مواطنين بمراكز الخارجة و9 بالداخلة و4 بالفرافرة و2 بباريس و3 بمركز بلاط، بالإضافة إلى اختيار 9 مواطنين آخرين من المتقدمين للقرعة بالعام الماضي و2 من الحالات الإنسانية.

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