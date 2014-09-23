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وجوه جديدة في قائمة منتخب مصر لمواجهة بوتسوانا

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وجوه جديدة في قائمة منتخب مصر لمواجهة بوتسوانا وجوه جديدة في قائمة منتخب مصر لمواجهة بوتسوانا

/أ ش أ/ أكد أسامه نبيه مدرب منتخب مصر أن قائمة الفريق في المعسكر المقبل سوف تشهد وجوه جديدة خاصة في ظل متابعتهم لجميع مباريات الدوري الممتاز .

وأضاف الموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي أن اختيارات الجهاز الفني للمنتخب ستكون عقب الانتهاء من الأسبوع الرابع من عمر المسابقة بعد تألق عدد كبير من اللاعبين موضحا أنه وارد عودة عمرو السولية لصفوف شرط الاستمرارية في مستواه الفني المعتاد عليه .

تجدر الإشارة إلى أن منتخب مصر سوف يدخل معسكرا مغلقا في الأسابيع المقبلة استعدادا لمباراتي بوتسوانا ” ذهابا وإيابا ” ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية بالمغرب عام 2015 .

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