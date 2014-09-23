«روحاني» يصل نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

وصل الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكرت قناة «برس تي في» الإيرانية، الثلاثاء، أن الطائرة التي كانت تقل الرئيس الإيراني قد وصلت إلى مطار «جون إف كينيدي» الدولي حيث كان في استقباله عدد من المسؤولين الإيرانيين والأجانب.

بدوره، قال الرئيس الإيراني إنه سيجتمع مع عدد من رؤساء الدول المختلفة على هامش اجتماعات الجمعية العامة، وسوف يستغل هذه الفرصة لتوضيح مواقف الجمهورية الإسلامية تجاه القضايا الدولية والإقليمية المهمة.