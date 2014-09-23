تقرير - توتنام يرصد 13 مليون إسترليني لضم صلاح من تشيلسي

بدأ توتنام هوتسبر تحركاته لضم محمد صلاح جناح تشيلسي الدولي خلال موسم الانتقالات الشتوية المقبل، بحسب تقرير نشره موقع "كوت أوفسايد".

ولا يدخل صلاح صاحب الـ22 عاما حسابات جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي، بعدما لعب كبديل في مباراة واحدة في الدوري الإنجليزي أمام سوانزي سيتي.

وذكر التقرير الذي نشره موقع "كوت أوفسايد" صاحب المصداقية الكبيرة أن ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لتوتنام يسعى لدعم خط هجومه في يناير، ومحمد صلاح أبرز الأسماء المرشحة بقوة.

وفي المقابل، سيعرض توتنام الثنائي آرون لينون وأندروس تاونسند للبيع -بحسب التقرير- من أجل توفير المقابل المادي للصفقة.

وأشار التقرير إلى أن التحرك لضم صلاح سريع جدا، حيث حصل بوتشيتينو على موافقة رئيس السبيرز دانييل ليفي بالفعل على ضم الجناح الدولي المصري.

ورصد توتنام 13 مليون جنيه إسترليني لضم صلاح.

وكان تشيلسي قد ضم صلاح يناير 2014 من بازل مقابل 11 مليون إسترليني، بعد صراع مع ليفربول.

يذكر أن صلاح تألق بقميص فريقه السابق بازل في مواجهة توتنام في ربع نهائي الدوري الأوروبي 2013، وسجل هدفا في مباراة الإياب ليتأهل مع فريقه لنصف النهائي.