بالصور والفيديو .. محافظ الأقصر يبحث مشاكل أهالي قرية الشيخ عامر‎

زار اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر قرية الشيخ عامر بالحي الغربي بقامولا بالأقصر ، حيث عقد مؤتمر جماهيري بنجع الشيخ عامر استمع فيه إلى شكاوى الاهالى ووعد بالاستجابة لمطالبهم في حدود الامكانيات المتاحة.

طرح الأهالي مشاكل القرية الخاصة بتوصيل الصرف الصحي في قرية الملاحة وانشاء وحدة محلية بقرية الزمامي ، وتغيير شبكة مياه الشرب التي لم يتم تطويرها حتى الان ، وزيادة فصول المدرسة الابتدائيه بالبناء فوقها بما يسمح بالارتفاع المناسب والحاق مدرسة اعدادية بها ، وتغطية ترعة تخترق الكتلة السكانية بالقرية ورصف الطرق الداخلية ، ونقص بعض الخدمات الأخرى في القرية والمشاكل الفردية.

وعد المحافظ بالنظر في طلبات أهالي القرية وعقد اجتماع اخر للمناقشة الحلول المطروحة وبحث تنفيذها ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم عبد الجواد عبد العال بتخصيص فصل للصم والبكم وذوي الاحتياجات الخاصة لخدمة أهالي القرية وتحويل موظفة من أهالي القرية من مستشفي البياضية إلى مستشفي القرنة.

حضر اللقاء وكلاء وزارة التعليم والصحة والاسكان وعدد من مديري المديريات والقيادات التنفيذية والشعبية وأهالي قامولا.