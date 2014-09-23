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العثور على أجسام غريبة أسفل كوبرى طملاى بالمنوفية والمفرقعات تؤكد سلبيتها

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العثور على أجسام غريبة أسفل كوبرى طملاى بالمنوفية والمفرقعات تؤكد سلبيتها العثور على أجسام غريبة أسفل كوبرى طملاى بالمنوفية والمفرقعات تؤكد سلبيتها

أرشيفية

عثر أهالى قرية طملاى مركز منوف بمحافظة المنوفية ، صباح اليوم ، على أجسام غريبة اشتبهوا فى احتوائها على متفجرات أسفل كوبري طملاي بمنوف بطريق شبين الكوم – السادات وتم التعامل معها بمعرفة خبراء المفرقعات وتبين سلبية البلاغ وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من الرائد نبيل مسلم رئيس مباحث مركز منوف، يفيد بالعثور على أجسام غريبة أسفل كوبرى طملاى يشتبه فى احتوائها على متفجرات.

وبالانتقال تبين ان الاجسام عبارة عن 4 كراتين بداخلها رمل، و4 زجاجات موصلة بدائرة كهربائية مع خلو الجسم من أى مفرقعات وعرضها إحداث حالة رعب وفزع بين المواطنيين وتم تحريز المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة.

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