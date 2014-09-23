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أنشيلوتي يمتدح تطور أداء جيمس رودريجيز مع ريال مدريد

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أنشيلوتي يمتدح تطور أداء جيمس رودريجيز مع ريال مدريد أنشيلوتي يمتدح تطور أداء جيمس رودريجيز مع ريال مدريد

مدريد، (إفي): أثنى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد الإسباني على تطور أداء الكولومبي جيمس رودريجيز، الوافد الجديد إلى الفريق الملكي.

ولم يساور أنشيلوتي أي شك بشأن اسهام جيمس مع الفريق، لذا فعندما علم بما يقال حول أنه يدفع به في التشكيلة الأساسية نظرا لقيمة صفقته الكبيرة (80 مليون يورو)، تذكر ما حدث في العام الماضي مع الويلزي جاريث بيل.

وأوضح أنشيلوتي "قيل نفس الأمر عندما دفعت ببيل بعد وصوله. (ما يقال) لا يمثل أي فارق، لن أغير طريقتي في التدريب".

وأبدى أنشيلوتي قناعته بأن جيمس بامكانه التألق في وسط الملعب رغم تباين المواصفات التي يتمتع بها مقارنة بالأرجنتيني أنخل دي ماريا، الذي انتقل إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقال "جيمس لاعب مقاوم، لا يواجه مشكلة في الركض لفترة طويلة، يتمتع بهذه الميزة. من الصعب أن يتمتع لاعب بهذه الموهبة بهذا القدر الكبير من المقاومة".

وأضاف "عادة يصاب اللاعب السريع بالتعب من الركض، أما جيمس لا وذلك بسبب مستواه البدني. يمكنه اللعب في خط الوسط جهة اليسار بشكل ممتاز".

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