ميسي في قائمة الأرجنتين لمواجهة البرازيل وديا.. واستمرار غياب تيفيز

بوينوس آيرس (إفي): ضم المدير الفني لمنتخب الأرجنتين لكرة القدم خيراردو مارتينو، المهاجم ليونيل ميسي إلى القائمة المبدئية للفريق قبيل مباراتيه الوديتين في آسيا الشهر المقبل.

وتسبب غياب ميسي عن أول لقاء ودي خاضه راقصو التانجو تحت قيادة مارتينو أمام ألمانيا في الثالث من سبتمبر الجاري في زيادة التكهنات حول إمكانية غياب ميسي نجم برشلونة الإسباني، عن لقاءات الأرجنتين الودية المقبلة.

ولكن مارتينو نفى صحة هذه التكهنات بضم ميسي إلى القائمة المبدئية لمنتخب الأرجنتين قبيل ودية البرازيل في بكين المقررة في 11 أكتوبر المقبل، بجانب ودية أخرى أمام فريق محلي في هونج كونج بعدها بثلاثة أيام.

وتواصل في هذه القائمة المبدئية، التي أعلنها الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم وقال إنه من الممكن أن يتم إدخال تغييرات عليها خلال الأيام المقبلة، غياب نجم الهجوم المتألق كارلوس تيفيز.

وتضم قائمة الفريق كل من:

حراسة المرمى: سرخيو روميرو (سمبدوريا الإيطالي)، وناويل جوزمان (تيجريس المكسيكي).

الدفاع: سرخيو فيرجيني (سندرلاند)، وماتيو موساتشيو (فياريال)، فديريكو فرنانديز (سوانزي الإنجليزي)، ومارتن ديميكيليس وبابلو زابالاتا (مانشستر سيتي الإنجليزي، وماركوس روخو (مانشستر يونايتد الإنجليزي).

خط الوسط: خابيير باستوري (باريس سان جيرمان الفرنسي)، وخابيير ماسكيرانو (برشلونة الإسباني)، وروبرتو بيريرا (يوفنتوس الإيطالي)، ولوكاس بيليا (لاتسيو الإيطالي)، وأنخل دي ماريا (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، وإريك لاميلا (توتنهام هوتسبير الإنجليزي)، وإنزو بيريز ونيكولاس جايتان (بنفيكا البرتغالي).

الهجوم: ليونيل ميسي (برشلونة الإسباني)، وجونزالو إيجواين (نابولي الإيطالي)، وسرخيو أجويرو (مانشستر سيتي الإنجليزي).