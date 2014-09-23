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التحقيق في هتافات جماهير كورينثيانز التي تصف المنافسين بـ ' المثليين '

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التحقيق في هتافات جماهير كورينثيانز التي تصف المنافسين بـ ' المثليين ' التحقيق في هتافات جماهير كورينثيانز التي تصف المنافسين بـ ' المثليين '

ريو دي جانيرو (إفي): أعلنت محكمة القضاء الرياضي في البرازيل أنها ستحقق في هتافات معادية للمثليين خلال مباراة لكرة القدم جمعت الأحد فريقي كورينثيانز وساو باولو، بعد أن عاقبت نادي جريميو مؤخرا بسبب هتافات عنصرية لجماهيره.

وقال بيان صادر عن المحكمة، إن نيابتها ستحقق كذلك في مشاجرات وأعمال شغب وإطلاق أغراض إلى الملعب، وقعت خلال العديد من مباريات الجولة الثالثة والعشرين لبطولة الدوري المحلي يومي السبت والأحد الماضيين.

وطلب النائب العام الرياضي باولو شميت اللقطات التليفزيونية للعديد من المباريات، من أجل معرفة إذا ما كانت قد ارتكبت مخالفات للتحقيق بشأنها.

وفي مباراة كروزيرو مع أتلتيكو مينيرو، "دربي" مدينة بيلو هوريزونتي، أوقف الحكم المباراة عندما أطلق العديد من مشجعي الفريق الضيف "عبوات مشتعلةبحسب تقرير اللقاء.

وشهد كلاسيكو كورينثيانز مع ساو باولو هتاف الجماهير أكثر من مرة بكلمة "بيتشاالتي يتم استخدامها للإشارة إلى المثليين، عند وصول الكرة إلى حارس الزوار دينيس، إلا أن تقرير حكم المباراة لم يتضمن الواقعة.

وأصدر كورينثيانز الأسبوع الماضي بيانا يطالب فيه جماهيره بالتوقف عن نعت حراس الفريق المنافسة بهذه الكلمة، الأمر الذي اعتاد مشجعوه القيام به لأعوام.

وفي قرار غير مسبوق، عاقبت المحكمة العليا للقضاء الرياضي قبل ثلاثة أسابيع نادي جريميو بالإقصاء من بطولة كأس البرازيل بسبب هتافات عنصرية لبعض جماهيره ضد أرانشا حارس سانتوس خلال مباراة جمعت الفريقين.

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