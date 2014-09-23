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وزارة الشباب والرياضة تنظم “محكى الشباب” الرابع بالوادى الجديد‎

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وزارة الشباب والرياضة تنظم “محكى الشباب” الرابع بالوادى الجديد‎ وزارة الشباب والرياضة تنظم “محكى الشباب” الرابع بالوادى الجديد‎

وزارة الشباب والرياضة

تنظم وزارة الشباب والرياضة محكى الشباب الرابع بالوادى الجديد صرح بذلك الكابتن يحى دياب مدير عام الشباب والرياضى بالوادى الجديد.

وقال دياب ان “محكى الشباب” الرابع يتضمن مجموعة من الفنون فى الادب والموسيقى والغناء والرسم والنحت فى الفترة من السابع والعشرين من سبتمبر  الجارى وحتى الاول من اكتوبر القادم.

وأضاف مدير عام الشباب  والرياضة بالوادى الجديد ان “محكى الشباب” الرابع بالوادى الجديد سيشارك فيه عدد من شباب الوادى الجديد بهدف اكتشاف الموهوبين فى المجالات الادبية والثقافية والفنون الرسم والنحت.

وقال دياب انه تم تكليف عدد من المتخصصين فى هذه الاعمال بالتنسيق مع نادى الادب بقصر ثقافة الخارجة ومديرية التربية والتعليم وفرع الثقافة الجماهيرية بالوادى الجديد لانتاج عدد من الاعمال الدبية والثقافية والفنية والغنائية

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