أكاديمية البحث العلمي تنظم مؤتمر علمي لدعم مشروع محور قناة السويس

تنظم أكاديمية البحث العلمى مؤتمر “دور البحث العلمى والتكنولوجيا فى دعم مشروع تنمية محور قناة السويس” وذلك خلال الفترة من 30 سبتمبر – 1 اكتوبر 2014 بقاعة المؤتمرات بجامعة الكبرى قناة السويس.

وقال محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بأن الأكاديمية من منطلق رسالتها كبيتاً للخبرة ووعاء وطنيا للفكر تنظم هذا المؤتمر بهدف تسليط الضوء على أهم التكنولوجيا والتقنيات والبحوث العلمية التي يمكن الأستفادة منها واستخدامها في تذليل العقبات الفنية والتكنولوجية المتوقعه خلال تنفيذ هذا المشروع القومى الهام ، وكذلك البحوث العلمية والتكنولوجيات الحديثة التي يمكن إستخدامها في مختلف مراحل تنفيذ المشروع بالإضافة لمناقشة الرؤيا الأستراتيجية للمشروع وفرص العمل والإستثمار المتوقعة منه.

وأضاف رئيس الأكاديمية أن المؤتمر سيركز على عدة محاور منها الطاقة والمياة- أبحاث التربة- التكنولوجيات الحديثة فى مراقبة المجرى الملاحى- اللوجستيات والنقل البحرى- وادى التكنولوجيا – الاستزراع السمكى- السياحة والبيئة- تعميق التصنيع المحلى والقيمة المضافة- تنمية الموارد البشرية اللازمة لتشغيل المشروع.

وأوضح أن مشروع “تنمية محور قناة السويس” يهدف إلى تعظيم دور إقليم قناة السويس كمركز لوجستى و صناعى عالمى متكامل اقتصادياً ،عمرانياً ومنتظم بيئياً ، و يمثل مركزا عالميا متميزا فى الخدمات اللوجستية و الصناعة ، كما يسعى إلى جعل الإقليم محورا مستداما يتنافس عالميا فى مجال الخدمات اللوجستية والصناعة المتطورة والتجارة والسياحة.