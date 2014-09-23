«فتاة المصنع» بافتتاح مهرجان مالمو السينمائي

مع انطلاق الدورة الرابعة من مهرجان مالمو للسينما العربية في السويد، تخطو ياسمين رئيس على السجادة الحمراء للمهرجان الذي يفتتح دورته بفيلم فتاة المصنع الذي قامت ببطولته أمام المخرج الكبير محمد خان، لتلمع كاميرات الصحافة والإعلام من كل أنحاء العالم حول النجمة الشابة.

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> وتقول ياسمين رئيس: أنا سعيدة بمصاحبة فيلم فتاة المصنع أثناء عرضه بالمهرجان، فالفيلم يعتبر واحداً من أهم الأعمال التي شاركت بها على الإطلاق، ويعتبر حضوره في المهرجانات السينمائية حول العالم سبباً في زيادة اعتزازي به، ولولا انشغالي ببعض المشروعات السينمائية في الوقت الحالي، لرافقت الفيلم في كل جولاته حول العالم”.

وينطلق المهرجان في 26 سبتمبر الحالي في مدينة مالمو و3 مدن سويدية أخرى، حيث يُعد المهرجان من أهم المنابر الثقافية العربية في الدول الاسكندنافية، ومن خلاله تتواصل الجاليات العربية مع تراثها، كما يتطلع إليه الجمهور السويدي الراغب بالتعرف على الإنتاج السينمائي العربي، وما يعكسه عن الحياة الاجتماعية والثقافية. ويلبي المهرجان رغبة مئات المبدعين العرب ممن يعملون في صناعة الأفلام بعرض أعمالهم على نطاق عالمي من خلال الفعاليات التي تشمل عرض حوالي 100 فيلم عربي من 30 دولة عربية وغربية، وتتخلل العروض ورش عمل وندوات تتناول هموم صناعة الأفلام، وما تعكسه تلك الأفلام من إشكاليات مجتمعية، بهدف إطلاق حوار مثمر.

وفي فتاة المصنع، تقوم ياسمين رئيس بدور هيام، وهي فتاة في الواحد والعشرين ربيعاً، تعمل كغيرها من بنات حيها الفقير في مصنع ملابس، تتفتح روحها ومشاعرها بانجذابها لتجربة حب تعيشها كرحلة ومغامرة بدون أن تدري أنها تقف وحيدة أمام مجتمع يخاف من الحب ويخبئ رأسه في رمال تقاليده البالية والقاسية. وقد نالت ياسمين عن هذا الدور جائزة أفضل ممثلة في الدورة العاشرة من مهرجان دبي السينمائي الدولي خلال شهر ديسمبر – 2013 الماضي، حيث استضاف المهرجان العرض العالمي الأول للفيلم ضمن مسابقة المهر العربي للأفلام الروائية الطويلة.