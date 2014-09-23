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ضبط مأمور ضرائب و3 من الإخوان مطلوبين على ذمة قضايا بمراكز سوهاج‎

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ضبط مأمور ضرائب و3 من الإخوان مطلوبين على ذمة قضايا بمراكز سوهاج‎ ضبط مأمور ضرائب و3 من الإخوان مطلوبين على ذمة قضايا بمراكز سوهاج‎

أرشيفية

قامت مأمورية من ضباط إدارة البحث الجنائي ووحدتي مباحث مراكز ” طما ، المنشاة ، المراغة ” بالتنسيق وإدارة الأمن الوطني وفرع الأمن العام بسوهاج مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن استهدفت عناصر تنظيم الأخوان الإرهابي بالمحافظة.

أسفرت المأمورية عن ضبط عادل محمد عبد الرحمن أحمد -38 سنة- عامل ، يقيم بناحية الرياينة المعلق دائرة مركز طما ، والمحكوم عليه فى القضية رقم 2960 جنح قسم ثان سوهاج والمقيدة برقم 807 كلى شمال سوهاج بالحبس 3 أشهر ، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 204 إدارى قسم ثان سوهاج ” تعدى على ديوان عام محافظة سوهاج” ، وعبدالفتاح مطاوع على عزب -45 سنة- مأمور بالضرائب العامة ، يقيم بناحية الشواولة دائرة مركز المنشاة ، المطلوب ضبطه وإحضاره بناء على إذن نيابة جنوب سوهاج الكلية ” لانتمائه لجماعة الإخوان الإرهابية”.

كما تم ضبط عصام محمد محمد محمد على -35 سنة- مدرس ، يقيم بنجع الماسخ دائرة مركز المراغة ، المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 3794 جنح مركز المراغة ، ومتهم فى القضية رقم 67 إدارى مركز المراغة ” تظاهر” ، وغريب على رمضان عطية 39 سنة مقيم شعائر ، يقيم بناحية بنى هلال دائرة مركز المراغة ، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 3797 جنح مركز المراغة، ” الانضمام للجماعة المحظورة والتظاهر بدون ترخيص”.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجاري عرضهم على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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