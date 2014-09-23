استعادة طفل مخطوف وضبط الجاني بسمالوط بالمنيا

تمكن ضباط وحدة مباحث سمالوط من استعادة طفل مختطف من أسرته في أقل من 48 ساعة.

تلقي اللواء أسامة متولي مدير امن المنيا إخطارا من العميد طاهر رفعت مأمور مركز سمالوط بحضور سيد رياض حماد -43 سنة- فلاح ومقيمم عزبة خورشيد القطوشة مركز سمالوط لتحرير محضر بخطف ابنه كريم -5 سنوات- متهما ابن اخيه فرج عريان رياض -26 سنة- فلاح مقيم بذات الناحية بخطف ابنه بسبب خلافات بينهما علي الميراث.

قام اللواء هشام نصر مدير إدارة البحث الجنائي بتشكيل فريق بحث جنائي لإستعادة الطفل وضبط الخاطفين بقيادة المقدم محمود الجيار رئيس الوحدة والرائد احمد صديق معاون أول مباحث والنقيب عبد العزيز فرحات والنقيب محمد رسلان معاوني مباحث الوحدة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته انكر صلته بالواقعة وبتطوير مناقشته وتضييق الخناق عليه اعترف بخطف نجل عمه بمعاونة صديقين له “م ش م -ا م ج “المقيمان بقرية اسطال ، وعلل خطفه للطفل بسبب خلافات مع عمه علي الميراث لإرغامه علي دفع مبلغ 300 الف جنيه كفدية لاطلاق سراح نجله ، وبالتوجه لضبط المتهمين فروا هاربين وتركوا الطفل أمام قرية شوشة تم احضار الطفل وتسلميه لذويه وجاري ضبط المتهمان الهاربان.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 1835 اداري مركز سمالوط.