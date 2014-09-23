شكرى يؤكد أمام اجتماع لجنة تنسيق المساعدات للفلسطينيين ضرورة الاهتمام بحل للصراع

شارك وزير الخارجية سامح شكرى في اجتماع لجنة الاتصال الخاصة بتنسيق المساعدات الدولية للفلسطينيين وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الـ69 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليا بنيويورك.

واكد شكرى الاهمية القصوى التى يحظى بها هذا الاجتماع في سياق تقدير لأهمية جاهزية الدولة الفلسطينية وضرورة تأهيلها لتكون دولة مستقلة سياسياً قابلة للعيش والاستمرار اقتصادياً.

وقال السفير الدكتور بدر عبد العاطى المتحدث باسم وزارة الخارجية اليوم الاثنين ان كلمة الوزير شكري تضمنت الإشارة إلى أن هذا الاجتماع يأتي بعد عام كامل منذ عقد آخر اجتماع لهذه اللجنة وذلك بعد تأجيل اجتماع فصل الربيع الدورى انتظاراً لما لنتائج المفاوضات التى كانت توشك على الانتهاء آنذاك والتى تسبب فشلها في نشوب الأزمة الأخيرة في قطاع غزة والتي أسفرت عن مقتل المئات وإصابة الآلاف وشبه انهيار كامل فى البنية الأساسية لقطاع غزة، بحيث أصبح الحصول على عناصر الحياة الأساسية مثل مياه الشرب من المهام الجسيمة، فضلاً عن استمرار القيود الشديدة على حركة السلع بما سيصبح بيئة خصبة لإفراز كافة أشكال العنف من جديد.

كما تضمنت كلمة الوزير شكري امام الاجتماع الذي شارك فيه مساعد الوزير للعلاقات متعددة الأطراف السفير هشام بدر التنويه بالجهود المصرية المكثفة والتي كان لها بالغ الأثر في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار والعمل على استدامته، مؤكداً على ضرورة الاهتمام بالنظرة الكلية والإطار الشامل لحل للصراع، لاسيما في ظل الوضع الحالي وعدم وجود أى أفق سياسى لإنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة. فضلاً عن التحديات التى تواجه الحكومة الفلسطينية والتي تحتم إيجاد كافة السبل لمساعدتها للاضطلاع بمسئولياتها فى الضفة الغربية وتثبيت تواجدها فى قطاع غزة.

كما اشار شكرى في هذا الصدد إلى اتفاق مصر والنرويج على عقد المؤتمر الوزارى الدولى حول فلسطين وإعادة إعمار غزة بالقاهرة فى 12 أكتوبر القادم والذى يهدف، إلى جانب التعامل مع الاحتياجات الآنية والملحة للشعب الفلسطيني فى قطاع غزة، إلى التأكيد على الإرادة السياسية الدولية لدعم السلطة الفلسطينية وتمكينها من ممارسة مسئولياتها فى غزة بما يدعم التوصل إلى تسوية شاملة تحقق حل الدولتين.

واضاف المتحدث انه تحدث امام الاجتماع وزراء خارجية الولايات المتحدة والنرويج وإيطاليا وكندا والأردن وغيرهم من وزراء الخارجية بالإضافة إلى سكرتير عام الأمم المتحدة، حيث أجمعت هذه الكلمات على الإشادة بالجهود المصرية فى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني مع التأكيد على الأهمية البالغة لمؤتمر إعادة إعمار غزة الذى تستضيفه مصر بالتنسيق مع حكومة النرويج وتحت رعاية الرئيس الفلسطينى محمود عباس يوم 12 أكتوبر القادم فى القاهرة.

أ ش أ