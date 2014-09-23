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وزير الخارجية الإيراني يلتقي نظيره الإماراتي في نيويورك

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وزير الخارجية الإيراني يلتقي نظيره الإماراتي في نيويورك وزير الخارجية الإيراني يلتقي نظيره الإماراتي في نيويورك

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

حذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من مخاطر الإرهاب والتطرف في الشرق الأوسط كما دعا إلى التعاون بين الدول الإسلامية لمواجهة هذه التهديدات، وذلك خلال اجتماعه بنظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان على هامش الدورة 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وذكرت قناة “برس تي في” الإيرانية اليوم الثلاثاء أن المسئولين ناقشا خلال اجتماعهما الجرائم التي يرتكبها تنظيم “داعش” في العراق كما حذرا من انتشار مثل هذه العمليات الإرهابية في دول الشرق الأوسط الأخرى.

وأضافت القناة الإيرانية أن المسئولين ناقشا أيضا المزيد من التوسع في العلاقات بين إيران والإمارات العربية المتحدة، وشددا على ضرورة تنفيذ الاتفاقات الثنائية السابقة.

 

أ ش أ

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