المرصد السوري : مقتل أكثر من 20 عنصرا من داعش جراء غارات التحالف الدولي

أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان بمقتل أكثر من 20 عنصرا من تنظيم داعش جراء غارات التحالف الدولي على سوريا.

ونقلت شبكة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم الثلاثاء عن المرصد السوري قوله إن العشرات من داعش أصيبوا في تلك الغارات التي استهدفت مواقع التنظيم ، موضحين أن التحالف الدولي شن نحو 20 غارة جوية ، سبع منها استهدفت مواقع التنظيم في مدينة الرقة.

وأوضح المرصد أن الغارات في الرقة تركزت على مبني المحافظة وسط المدينة وحاجز مبنى الفروسية غرب المدينة ومعسكر الطلائع في الجنوب ومبنى فرع أمن الدولة ، وكذلك على مطار الطبقة العسكري.

كانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) أعلنت فجر الثلاثاء أن الجيش الأمريكي ودول حليفة بدأوا في شن ضربات جوية ضد أهداف لتنظيم “داعش” في سوريا.