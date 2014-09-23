أخبار عاجلة

فيديو| خبير في الشئون الأمريكية: ترامب لن يعطي مصر بدون مقابل -
الفقي: ترامب يعلم أن مصر الدولة الوحيدة التي تستطيع القضاء على الإرهاب -
نائب يطالب القضاء بالاعتراض على حكم «الأمور المستعجلة» بشأن تيران وصنافير -
جهاد الخازن: ترامب يحتاج لمصر أكثر من احتياجها له -
حسام بدراوي: هذه حقيقة ترشحي للرئاسة في انتخابات 2018 -
خالد عبد الغفار: التعاون العلمي مع الدول المتقدمة أولوية الوزارة -
مستندات| «سور أبو المطامير».. تعد على أملاك الدولة وتهديد لأرواح الأهالي -
كمال الجنزوري: «على الشعب المصري أن يفخر برئيسه» -
محافظ دمياط يحيل 41 عاملا بالوحدات الصحية والمستشفيات للتحقيق -
تغطية خاصة - عاجل .. الرئيس السيسي يغادر البيت الأبيض إلى مقر إقامته في واشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

المرصد السوري : مقتل أكثر من 20 عنصرا من داعش جراء غارات التحالف الدولي

Google+ Print
المرصد السوري : مقتل أكثر من 20 عنصرا من داعش جراء غارات التحالف الدولي المرصد السوري : مقتل أكثر من 20 عنصرا من داعش جراء غارات التحالف الدولي

ارشيفية

أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان بمقتل أكثر من 20 عنصرا من تنظيم داعش جراء غارات التحالف الدولي على سوريا.

ونقلت (سكاي نيوز) البريطانية اليوم الثلاثاء عن المرصد السوري قوله إن العشرات من داعش أصيبوا في تلك الغارات التي استهدفت مواقع التنظيم ، موضحين أن التحالف الدولي شن نحو 20 غارة جوية ، سبع منها استهدفت مواقع التنظيم في مدينة الرقة.

وأوضح المرصد أن الغارات في الرقة تركزت على مبني المحافظة وسط المدينة وحاجز مبنى الفروسية غرب المدينة ومعسكر الطلائع في الجنوب ومبنى فرع أمن الدولة ، وكذلك على مطار الطبقة العسكري.

كانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) أعلنت فجر الثلاثاء أن الجيش الأمريكي ودول حليفة بدأوا في شن ضربات جوية ضد أهداف لتنظيم “داعش” في سوريا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه