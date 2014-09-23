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المرصد السوري: واشنطن وحلفاؤها شنت 20 غارة على مواقع لـ«داعش»

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قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة الأمريكية، وحلفاؤها شنت 20 غارة، ضد مواقع تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في سوريا.

كانت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون)، الإثنين، أعلنت أن الولايات المتحدة ودول شريكة شنت أول ضربات جوية ضد أهداف تنظيم الدولة الإسلامية بسوريا في عمليات جارية تمثل جبهة جديدة أكثر تعقيدا في المعركة ضد المتشددين.

وقال الأدميرال جون كيربي المتحدث باسم البنتاجون في بيان، «أستطيع تأكيد أن قوات الجيش الأمريكي وقوات دول شريكة تقوم بعمل عسكري ضد الإرهابيين من الدولة الإسلامية في سوريا باستخدام صواريخ من المقاتلات والقاذفات وصواريخ توماهوك».

وأضاف المتحدث «نظرا لأن هذه العمليات جارية لسنا في وضع يسمح لنا بتقديم تفاصيل إضافية في الوقت الراهن».

وكشف مسؤول أمريكي، أن الدول العربية المشاركة في الهجمات الأمريكية على سوريا هي والإمارات والأردن والبحرين.

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية السورية، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة أبلغت دمشق بشن غارات جوية على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش» في أراضيها.

وأضافت الوزارة أن «الجانب الأمريكي يبلغ مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بأنه سيتم توجيه ضربات لتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي بالرقة (شمال)».

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