«6 أبريل» تتصدى لتشويه «تمرد» بحملة «اتبرع عينياً بورق أو استمارات جاهزة»

منسق التبرعات يؤكد أن أصحاب المكتبات عرضوا عليهم طباعة الاستمارات بسعر التكلفة

كتب : رنا على منذ 3 دقائق

ردا على حملات التشويه التى انطلقت لمواجهة «تمرد» الداعية لسحب الثقة من د. مرسى، واتهام شبابها بتلقى تمويل من الخارج، أطلقت حركة 6 أبريل حملة تأييد لـ«تمرد» تحت شعار «اتبرع بورق أو حبر عشان نطبع استمارة تمرد».

«فكرة التبرعات قايمة من زمان والهدف منها إن لو المواطن مقتنع بتوقيعه هيدفع عشان غيره يقدر يوقع».. قالها عمرو على، عضو المكتب السياسى لحركة 6 أبريل، المسئول عن حملة التبرع لـ«تمرد»، وذلك لسرعة الحشد ضد د. مرسى، بعد أن أثبت أن حكومته تعمل على قمع أهداف ثورة 25 يناير، التى دفع شبابها حياتهم ثمنا للحرية، على أن تكون التبرعات عينية وليست مادية، كما يوضحها عمرو قائلا: «لما حد يتبرع برزمة ورق أو علبة حبر أحسن كتير من الفلوس، لأن ده بيدى مصداقية أكتر للحملة»، مؤكدا أن مشاركتهم بالتوقيع على الاستمارات نوع من أنواع الدعم، لكن مساعدة الحملة فى الوصول لكل مواطن هو الدعم الأكبر. عمرو يؤكد أن التبرعات التى تتلقاها «6 أبريل» «بتتوزع فى نفس اليوم على الشباب وبتخلص، وساعات فيه ناس بتتبرع بورق الاستمارات جاهزة وتبعت فوق الـ 10 آلاف نسخة»، الشاب العشرينى يوضح أن بعض أصحاب المكتبات عرض عليهم طبع «تمرد» بسعر التكلفة وليس بسعر التصوير العادى وأحيانا تكون بالمجان. حركة 6 أبريل تستمر فى دعم «تمرد» لتكون بمثابة الدرع الواقية لها ضد كافة أساليب التشويه، مؤكدا أن هدف «6 أبريل» مندمج مع «تمرد» لأنها قائمة على السلمية: «مكملين معاهم لحد 30 يونيو».