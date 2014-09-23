تثمين دعم الشيخة فاطمة للمرأة إعلامياً

ثمن المشاركون في فعاليات الدورة الخامسة لملتقى الفجيرة الإعلامي، تحت عنوان «المرأة والإعلام.. الصورة الأخرى»، الدور الريادي لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة العليا لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وصاحبة المبادرات الخيرة والمشاريع الداعمة للمرأة الإماراتية في مختلف القطاعات، مؤكدين دور سموها في تدعيم حضور المرأة على الساحة الإعلامية وتمتعها بصورة إيجابية تليق بإنجازاتها الكبيرة.

جاء ذلك خلال افتتاح الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، أمس، فعاليات الدورة الخامسة للملتقى تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة.

وحضر افتتاح الملتقى الأميرة ريم العلي رئيسة المعهد الأردني للإعلام، وإبراهيم العابد مدير عام المجلس الوطني للإعلام، والمهندس محمد سيف الأفخم عضو هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، بجانب عدد من المسؤولين و60 إعلامياً وخبيراً من الدول العربية والأجنبية، إضافة إلى حضور واسع لأبرز الوجوه الإعلامية والثقافية والفنية والمؤسسات الإعلامية في الدولة.

وقال المهندس محمد سيف الأفخم: إن الدورة الخامسة لملتقى الفجيرة الإعلامي يحتفي بالمرأة ودورها الفاعل في وسائل الإعلام.. إدارة وتنفيذاً وإعداداً وتقديماً من خلال مجموعة من المحاور المهمة التي ستكون مدار نقاش وتحليل على مدى يومين.

ونوه بأن المرأة في دولة الإمارات حققت الكثير من الإنجازات ولها مكانتها الخاصة ودورها المتميز في المؤسسات الإعلامية وفي مختلف مناحي العمل، مؤكداً الملتقى ينعقد تزامناً مع ذكرى مرور أربعين عاماً على تولي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، مقاليد الحكم في الإمارة، فهو راعي مسيرة الإمارة في شتى المجالات ونخص هنا قطاع الثقافة والإعلام الذي وجد الدعم الكبير أيضاً والمتابعة المستمرة من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، الذي يحرص في كل دورة للملتقى منذ انطلاقته على الرعاية والحضور.

وأشار إلى أن هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام - من خلال هذا الملتقى الإعلامي السنوي - تركز على طرح موضوعات مهمة للنقاش وذات بعد حيوي ولها علاقة مباشرة بالحياة اليومية بعيداً عن التنظير الأكاديمي والجفاف البحثي المحصور بقاعات الدرس والكتب إذ إنها من خلال استضافة نخبة من الضيوف المتخصصين تحاول أن تثري الموضوعات المطروحة وتتيح المجال لطلبة أقسام الإعلام بالتماس المباشر مع الإعلاميين المعروفين والاستفادة من خبراتهم، لا سيما وأن إمارة الفجيرة تتميز بوجود ثلاث كليات إعلام تخرج الطلبة الذين يسهمون في المشهد الإعلامي في دولة الإمارات إضافة إلى وجود «مجموعة الفجيرة للإعلام» التي تضم عدداً كبيراً من الشركات والمؤسسات العاملة في هذا الحقل، كما أطلقنا جائزة الفجيرة للتصوير الصحافي «فيبكوم» الدولية في دورتها الأولى والتي توجت العلاقة مع وكالة الصحافة الفرنسية «فرانس برس» وما زال موقع الفجيرة نيوز الإخباري منذ أكثر من ثلاث سنوات فاعلاً وينقل صورة حية عمل يجري في الإمارة من مشروعات وخطط وفعاليات متنوعة.

نقاشات

من جانبه أكد إبراهيم العابد خلال الجلسة الافتتاحية: «أن دولة الإمارات العربية المتحدة لم تكن أبداً بمنأى عن النقاشات التي تدور عالمياً حول المرأة والإعلام، حيث كانت هذه القضية ولا تزال تحظى باهتمام كبير على مستوى القيادة العليا والأجهزة الإعلامية ومؤسسات التعليم العالي في الدولة».

وقال «إنه خلال العقدين الماضيين وبرعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك شهدت قضية المرأة والإعلام زخماً كبيراً امتد إلى الساحتين العالمية والعربية ما أسهم في تدعيم حضور المرأة على الساحة الإعلامية وتمتعها بصورة ايجابية تليق بانجازاتها الكبيرة في مجالات الحياة المعاصرة وهو ما مكن من إطلاق العديد من المبادرات الوطنية والإقليمية للنهوض بالمرأة في القطاع الإعلامي سواء على مستوى تقديم صورة إعلامية منصفة لها أو مشاركتها المهنية في العمل الإعلامي».

وأضاف أنه على الرغم من غياب التوثيق المنهجي المناسب للإنجازات المتحققة في تناول الإعلام الوطني لقضايا المرأة وحضورها في الفضاء الإعلامي، فإننا نلاحظ مؤشرات على وجود اتجاهات إيجابية مبشرة في مجال تمكين المرأة من لعب دور أكثر فاعلية وتحقيق صورة أكثر إيجابية لها، مشيراً إلى ارتفاع مستوى حضور المرأة في دولة الإمارات في الساحة الإعلامية سواء على مستوى المناصب القيادية العليا أو على مستوى العمل الصحافي أو الإعلامي في وظائفه المختلفة، وكذلك وجود عدة دوريات متخصصة بقضايا المرأة تلاقي جمهوراً عريضاً من القراء ليس فقط في الدولة بل في العديد من الدول العربية الشقيقة».

وقد شهدت الجلسة الافتتاحية للملتقى عرض فيلم عن الفجيرة بمناسبة مرور أربعين عاماً على تولي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، مقاليد الحكم في الإمارة.

إنجازات

أسهمت وسائل الإعلام الوطنية في دولة الإمارات خلال السنوات الماضية في إبراز إنجازات المرأة من خلال صيغ وأشكال إعلامية وصحافية متنوعة مثل التغطيات الإخبارية للقضايا والفعاليات التي تشكل النساء عنصراً مهماً فيها والتحقيقات والأعمدة الصحافية التي تبرز قضايا وتحديات تهم المرأة في الإمارات والبرامج الإذاعية والتلفزيونية.