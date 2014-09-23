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اليوم.. استئناف محاكمة «دومة» و269 آخرين في أحداث «الوزراء»

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تستأنف محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 269 شخصا منهم بينهم الناشط السياسي أحمد دومة، لاتهامهم في القضية المعروفة إعلاميًّا بأحداث مجلس الوزراء.

وكانت هيئة المحكمة أجلت نظر القضية إلى جلسة اليوم لحين الفصل في طلب رد المحكمة الذي تقدم به خالد على، احد فريق الدفاع عن «دومة»، عقب رفضها السماح لهم بإدخال موثق من الشهر العقارى لقيام موكله بإجراء دعوى مخاصمة ضد هيئة المحكمة.

كانت النيابة أسندت للمتهمين عددًا من التهم، منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب.

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