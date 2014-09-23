اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين في «فيديو زواج المثليين»

أحالت نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار سمير حسن 8 متهمين، من أبطال فيديو «حفل زواج الشواذ» إلى المحاكمة أمام محكمة الجنح، الثلاثاء، لاتهامهم بـ«التحريض على الفجور».

كانت مباحث الآداب، ألقت القبض على المشتبه في ظهورهم بفيديو حفل زواج بين رجلين مثليين جنسيا، والذي تم تصويره بمركب بنهر النيل، وتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. ومن بين المقبوض عليهم المشتبه في كونهما الرجلين المتزوجين، فتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وأحيل للنيابة التي تولت التحقيق.

وظهر في الفيديو الذي تم تداوله بعنوان لأول مرة في مصر الاحتفال بزواج شواذ وسط النيل، مجموعة من الشباب على أحد المراكب، يطلقون الزغاريد ويغنون، فيما يهدي أحدهم شابا آخر خاتم الزواج، وسط تهاني زملائهما، الذين أحضروا لهما كعكة زفاف عليها صورتهما.