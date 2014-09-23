سامح شكري يلقي كلمة في اجتماع لجنة تنسيق المساعدات للفلسطينيين

شاركت مصر أمس في اجتماع لجنة الاتصال الخاصة بتنسيق المساعدات الدولية للفلسطينيين، حيث تناولت كلمة وزير الخارجية سامح شكري جاهزية الدولة الفلسطينية وضرورة تأهيلها لتكون دولة مستقلة سياسياً قابلة للعيش والاستمرار اقتصادياً.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي أن كلمة الوزير شكري تضمنت الإشارة إلى أن هذا الاجتماع يأتي بعد عام كامل منذ عقد آخر اجتماع لهذه اللجنة وذلك بعد تأجيل اجتماع فصل الربيع الدورى انتظاراً لما لنتائج المفاوضات التى كانت توشك على الانتهاء آنذاك والتى تسبب فشلها في نشوب الأزمة الأخيرة في قطاع غزة والتي أسفرت عن مقتل المئات وإصابة الآلاف وشبه انهيار كامل فى البنية الأساسية لقطاع غزة، بحيث أصبح الحصول على عناصر الحياة الأساسية مثل مياه الشرب من المهام الجسيمة، فضلاً عن استمرار القيود الشديدة على حركة السلع بما سيصبح بيئة خصبة لإفراز كافة أشكال العنف من جديد.

وتضمنت كلمة الوزير شكري أمام الاجتماع الذي التنويه بالجهود المصرية المكثفة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار والعمل على استدامته، مؤكداً على ضرورة الاهتمام بالنظرة الكلية والإطار الشامل لحل للصراع، لاسيما في ظل الوضع الحالي وعدم وجود أى أفق سياسى لإنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، فضلاً عن التحديات التى تواجه الحكومة الفلسطينية والتي تحتم إيجاد كافة السبل لمساعدتها للاضطلاع بمسئولياتها فى الضفة الغربية وتثبيت تواجدها فى قطاع غزة، مشيراً في هذا الصدد إلى اتفاق مصر والنرويج على عقد المؤتمر الوزاري الدولي حول فلسطين وإعادة إعمار غزة بالقاهرة فى 12 أكتوبر 2014 والذى يهدف، إلى جانب التعامل مع الاحتياجات الآنية والملحة للشعب الفلسطيني فى قطاع غزة، إلى التأكيد على الإرادة السياسية الدولية لدعم السلطة الفلسطينية وتمكينها من ممارسة مسئولياتها فى غزة بما يدعم التوصل إلى تسوية شاملة تحقق حل الدولتين.

أضاف عبد العاطي أن الوزير تحدث أمام الاجتماع وزراء خارجية الولايات المتحدة والنرويج وإيطاليا وكندا والأردن وغيرهم من وزراء الخارجية بالإضافة إلى سكرتير عام الأمم المتحدة، حيث أجمعت هذه الكلمات على الإشادة بالجهود المصرية فى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني مع التأكيد على الأهمية البالغة لمؤتمر إعادة إعمار غزة الذى تستضيفه مصر بالتنسيق مع حكومة النرويج وتحت رعاية الرئيس محمود عباس يوم 12 أكتوبر القادم فى القاهرة.