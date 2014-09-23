مسؤول أمريكي يكشف أسماء الدول العربية المشاركة في الهجوم على سوريا

قال مسؤول أمريكي، الثلاثاء، إن الدول العربية المشاركة في الهجمات الأمريكية على سوريا هي السعودية والإمارات والأردن والبحرين.

كانت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون)، الإثنين، أعلنت أن الولايات المتحدة ودول شريكة شنت أول ضربات جوية ضد أهداف تنظيم الدولة الإسلامية بسوريا في عمليات جارية تمثل جبهة جديدة أكثر تعقيدا في المعركة ضد المتشددين.

وقال الأدميرال جون كيربي المتحدث باسم البنتاجون في بيان، «أستطيع تأكيد أن قوات الجيش الأمريكي وقوات دول شريكة تقوم بعمل عسكري ضد الإرهابيين من الدولة الإسلامية في سوريا باستخدام صواريخ من المقاتلات والقاذفات وصواريخ توماهوك».

وأضاف المتحدث «نظرا لأن هذه العمليات جارية لسنا في وضع يسمح لنا بتقديم تفاصيل إضافية في الوقت الراهن».