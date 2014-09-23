الألاف في مسيرة بنيويورك احتجاجًا على تغيرات المناخ

احتج مئات الأشخاص في مسيرة بالمنطقة المالية في مدينة نيويورك يوم الاثنين وأغلقوا الشوارع القريبة من سوق الأوراق المالية للتنديد بدور وول ستريت في جمع المال للأعمال التي تسهم في التغير المناخي.

وأوقف المحتجون حركة المرور في برودواي جنوبي سوق الأوراق المالية في نيويورك. واحتلوا مربعين سكنيين تقريبا. وكان بعضهم واقفا والآخر جالسا. وجرى اعتقال اثنين بعدما حاولا عبور حاجز للشرطة.

وجاء الاحتجاج الذي سمي “اكتسحوا وول ستريت” في أعقاب يوم تحرك دولي يوم الأحد اجتذب نحو 310 آلاف شخص في شوارع مدينة نيويورك فيما قال نشطاء أنه أكبر احتجاج على الإطلاق في قضية التغير المناخي.

وكان الحشد يوم الأحد يعادل ثلاثة أمثال الرقم القياسي المسجل لهذه القضية قبل خمسة أعوام في كوبنهاجن.

وقالت كاي سانبيرن- وهي ممرضة في الستين من عمرها وأم لاثنين وتنتمي للوس أنجليس- إنها سافرت إلى نيويورك للمشاركة في حشد أمس وتريد أن تفعل المزيد.

وقالت سانبيرن يوم الاثنين “المشاركة في المسيرة شيء رائع ولكن لكي نغير الأشياء فإننا بحاجة إلى تغيير الأشياء بحق… هذا التحرك هنا في وول ستريت تعبير مؤثر بحق عن الشعور بأن الشركات والرأسمالية لم تعد تخدم الناس.”

ولهذا التحرك جذور في حركة احتلوا وول ستريت التي بدأت في حديقة بوسط مانهاتن عام 2011 للاحتجاج على ما سمته ممارسات مصرفية جائرة تخدم الفئة الأغنى التي تمثل واحدا في المئة تاركة وراءها 99 في المئة من سكان العالم.

ويقول منظمو “اكتسحوا وول ستريت” إنهم يأملون أن ينجح تحرك اليوم في الربط بين السياسات الاقتصادية والبيئة متهمين كبار المؤسسات المالية “باستغلال المجتمعات المحلية والعمال والموارد الطبيعية” من أجل تحقيق مكاسب مالية.

وهذا الحدث جزء من أسبوع المناخ الذي يسعى لاستقطاب الاهتمام بانبعاثات الكربون وصلتها بارتفاع درجة حرارة الكوكب ويأتي عشية قمة الأمم المتحدة للمناخ والتي تعقد يوم الثلاثاء.