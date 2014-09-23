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بدء العمليات العسكرية الجوية ضد “داعش” في سوريا تحت قيادة أمريكية

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بدء العمليات العسكرية الجوية ضد “داعش” في سوريا تحت قيادة أمريكية بدء العمليات العسكرية الجوية ضد “داعش” في سوريا تحت قيادة أمريكية

أعلن مسئولون في البنتاجون عن بدء العمليات العسكرية ضد 20 هدف للدولة الإسلامية “داعش” . 

وأضافت “ABC News ” الأمريكية، أن السكرتير الصحفي للبنتاجون الأميرال “جون كيربي” قال إنه يمكن أن يؤكد أن القوات العسكرية الأمركية وشركائها من قوات دولية تتخذ رد فعل عسكري ضد تنظيم “داعش” في سوريا مستخدمين أشكال متنوعة من المقاتلات ورق المفرقعات وصواريخ توماهوك ، مؤكدًا أن البنتاجون لا يستطيع الإفصاح عن المزيد من التفاصيل في الوقت الراهن .  

وأشار مسئول بوزارة الدفاع أن قوات عربية مشتركة في العمليات العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة مثل ” الأردن ، ، البحرين ، قطر ، الإمارات”

 

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