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السعودية تعلن جاهزيتها لموسم الحج والحفاظ على سلامة الحجاج

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أكدت قيادة قوات أمن الحج لهذا العام جاهزيتها الكاملة وجاهزية خططها لمواجهة جميع المخاطر الأمنية بمكة المكرمة والمشاعر والمقدسة، وقدرتها على التدخل الفاعل للحفاظ على سلامة حجاج بيت الله الحرام.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لقيادات الأمن العام بالحج، الذي عقد الإثنين بمقر الأمن العام في منى بحضور قائد قوات أمن الحج اللواء عبدالعزيز بن عثمان الصولي ومساعد قائد قوات أمن الحج لأمن الطرق اللواء خالد بن نشاط القحطاني وقائد مركز القيادة والسيطرة اللواء عبدالله بن حسن الزهراني ومساعد قائد قوات أمن الحج لشؤون المرور اللواء عبدالرحمن المقبل وقائد قوات الحج والعمرة اللواء عادل الشيخ.

وقال اللواء عبدالعزيز الصولي إنه تم الاستعداد مبكرًا لأعمال الحج من خلال الترتيب والتنسيق وورش العمل لاستعراض التقارير والخطط السابقة والحالية حتى يتم تلافي السلبيات ودعم الإيجابيات.

وأفاد بأن هناك عدة مراحل للخطط الأمنية تبدأ منذ استقبال الحجاج في نقاط الضبط الأمني بمداخل مكة المكرمة، إضافة للنقاط الأمنية الموجودة في جميع مناطق المملكة بهدف متابعة الحجاج والتيسير عليهم حتى وصولهم إلى مناطق سكنهم في مكة المكرمة، مؤكدًا أنه سيتم متابعة واستبعاد من لم يحصل على تصريح الحج حيث أن المنع سيتم من خلال مراكز الضبط.

وأهاب اللواء الصولي بالجميع على التعاون لضمان سلامة الحجاج حتى يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهول.

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