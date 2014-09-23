مسؤول إيراني: تروادنا شكوك بشأن نیة واشنطن محاربة الإرهاب

قال مساعد وزیر الخارجیة في الشوون العربیة والإفریقیة، حسین أمیر عبداللهیان، إن إيران لدیها شكوك بشأن نیة واشنطن مكافحة الإرهاب.

وأضاف أمیر عبدالهیان، خلال استقباله رئیس لجنة الأمن القومی والسیاسیة الخارجیة بمجلس الشیوخ الكیني محمد یوسف حاجي، الإثنین، حسبما ذكرت وكالة «ارنا» الإيرانية، «قلنا للغربیین منذ بدایة الأزمة السوریة إن دعم الإرهاب یهدد أمن العالم وان الجماعات المرتبطة بالقاعدة باتت أکثر خبرة بعد أکثر من عقد من ارتكاب الاعتداءات الإرهابیة في أفغانستان والعراق وأن هولاء یستطیعون ارتكاب الأعمال الإرهابیة الخطرة في أي بقعة من العالم، وأن الأمريکان أدرکوا الیوم هذا الأمر ودعوا إلی التعاون مع إیران لكن لدینا شكوکا بشأن نیتهم في مجال مكافحة الإرهاب».

وأکد في جانب آخر أهمیة تنمیة العلاقات مع کنیا بالنسبة لإیران ووجود أرضيات مشترکة کثیرة للتعاون بین البلدين، مضیفا أنه یمکن للطرفین رسم آفاق مستقبلیة أفضل لارتقاء مستوی العلاقات من خلال التعاون البرلماني بینهما.

ومن جانبه، أعلن المسوول الكینی خلال هذا اللقاء رغبة بلاده في تعزیز التعاون الشامل مع إیران.