وزير خارجية النرويج يدعو إلى رفع الحصار عن غزة

دعا وزير خارجية النرويج بورج برينده، الإثنين، إلى ضرورة رفع الحصار الإسرائيلي المفروض من قبل إسرائيل على قطاع غزة، واستئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وأكد الوزير النرويجي، الذي يترأس أيضا لجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني، على أن «حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية ديمقراطية مستقلة، جنبا إلى جنب مع دول إسرائيل، هو الحل الوحيد القابل للحياة بين الفلسطينيين وإسرائيل».

جاءت تصريحات الوزير النرويجي في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير المالية الفلسطيني رامي حمد الله، ونظيره الإسرائيلي تساحي هنغبي، في مقر الأمم المتحدة مساء الإثنين بتوقيت نيويورك.

وشدد وزير خارجية النرويج على استمرار التزام المانحين الدوليين بتقديم المساعدات والدعم المالي للسلطة الفلسطينية، داعيًا المانحين الأوروبيين إلى ضرورة زيادة حجم المخصصات المالية إلى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وسرعة عودة المفاوضين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى مائدة التفاوض.

لكنه استدرك قائلا «لن تستطيع المؤسسات والدول المانحة بمفردها تقديم الدعم للسلطة الفلسطينية، ولذلك فإننا ندعو من جانبا إسرائيل إلى ضرورة رفع الحصار المفروض على غزة، كما ندعو السلطة الفلسطينية إلى السعي من أجل إيجاد موارد مالية جديدة للتغلب على العجز المالي الذي تواجهه السلطة الفلسطينية في الأشهر الأخيرة».

وتابع قائلا «نحن نرحب أيضا بمؤتمر المانحين الدوليين الذي تستضيفه القاهرة في 12 أكتوبر المقبل، بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة، ونحن نحذر من تداعيات دخول الاقتصاد الفلسطيني في مرحلة ركود دخلها بالفعل منذ شهور عدة، حتي قبل الدمار الذي لحق بغزة في شهر يوليو الماضي، ونحن نعتقد أنه واضح تماما الآن عدم امكانية معاملة القطاع بمعزل عن الضفة الغربية».

من جانبه أكد وزير المالية بالسلطة الفلسطينية، رامي حمد الله، على أهمية إسراع الدول والمؤسسات المانحة بتقديم مساعدات عاجلة لإعادة الإعمار في غزة، داعيًا إلى تجنب أن تكون هذه المساعدات على حساب المنح والمساعدات دولية التي تحصل عليها السلطة الفلسطينية في رام الله.

ومن جانبه، نفي وزير المالية الإسرائيلي، تساحي هنجبي، وجود أي حصار تفرضه إسرائيل على الفلسطينيين في قطاع غزة، وقال إن مئات الحافلات محملة بالبضائع تدخل ‘لى القطاع بشكل يومي من عدة معابر.