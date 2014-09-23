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ترحيل 14 فلسطينيًا دخلوا مصر بطرق غير شرعية

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رحلت السلطات المصرية 14 فلسطينيًا ممن سبق دخولهم إلى البلاد بطرق غير شرعية، حيث تم إعادتهم إلى قطاع غزة عن طريق ميناء رفح البري وتسليمهم إلى السلطات في غزة.

وقال مصدر أمني إنه تم ضبطهم بعد دخولهم البلاد أو تواجدهم فيها بطرق غير شرعية، حيث ثبت دخول بعضهم عن طريق الأنفاق الحدودية أو انتهاء إقامات البعض الآخر.. وتم إحالتهم إلى الجهات المعنية التي قررت إعادتهم إلى غزة، وتم تجميعهم وترحيلهم عبر ميناء رفح البري.

وأشار إلى أن هناك عدد آخر ممن تم ضبطهم، وجاري عرضهم على الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنهم.

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