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علماء: الإجهاد النفسي سبب مباشر للأمراض الجلدية

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علماء: الإجهاد النفسي سبب مباشر للأمراض الجلدية علماء: الإجهاد النفسي سبب مباشر للأمراض الجلدية

اكتشف أخصائيو الأمراض الجلدية، أن السبب الرئيس للأمراض الجلدية وغيرها من الأمراض المعدية، هو الإجهاد النفسي.

واستنتج علماء من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وجود علاقة وثيقة بين عوامل الإجهاد النفسي وحالة الجلد. توصل العلماء إلى هذا الاستنتاج من خلال التجارب العلمية المشتركة، التي بينت أن الجهاز العصبي والحالة النفسية للإنسان لهما علاقة في الالتهابات الجلدية.

ويشير الخبراء إلى أن خير مثال على ذلك هو داء الصدفية، فقد تبين خلال الدراسة التي أجراها العلماء، أنه تحت تأثير النواقل العصبية تقع أنواع مختلفة من الخلايا، هذه المركبات الكيميائية تنظم الوظائف الفيزيولوجية لجسم الإنسان.

ويشير الباحثون إلى أن مستوى هذه العناصر يرتفع ويزداد تحت تأثير الإجهاد النفسي، مما يسبب مستقبلًا مشاكل في الجلد.

وحسب رأي العديد من الخبراء هذه النتائج، تغير تمامًا طرق تشخيص وعلاج الالتهابات الجلدية، لذلك ينصح الأطباء بالاهتمام في صحة الجهاز العصبي ومراجعة الطبيب عند الشعور بتغير ما.

تجدر الإشارة، إلى أن مرض الصدفية، مرض مزمن غير معد يصيب الجلد بصورة أساسية، حيث تظهر بقع حمراء اللون جافة جدا، يرتفع مستواها بعض الشيء عن مستوى سطح الجلد.

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