خبراء: العام الماضي كان الأكثر على الإطلاق في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

شهد العام الماضي إطلاق كميات من غاز ثاني أكسيد الكربون لم تحدث من قبل، وهي الأكثر على الإطلاق في التاريخ، وتصدرت قائمة الدول التي انبعث منها الغازات الصين والولايات المتحدة والهند.

كانت هذه هي الحقيقة التي أعلن عنها العلماء يوم الأحد، بينما يجتمع قريبا قادة العالم لمناقشة كيفية الحد من غازات الاحتباس الحراري.

وأضافت روسيا اليوم أنه قال العلماء أن العالم قد ضخ في الغلاف الجوي ما يقدر بـ 39.8 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون عن طريق حرق الفحم والنفط والغاز، وهو ما يشكل زيادة تبلغ 778 مليون طن، أو 2.3% عن العام السابق.

ونشرت هذه النتائج يوم الأحد في ثلاث مقالات في مجلات Nature Geoscience و Nature Climate Change.

ويتوقع العلماء أن الانبعاثات الحرارية ستستمر في الزيادة، مشيرين إلى أن العالم في حوالي الـ 30 عاما القادمة نتيجة لذلك سيزداد دفئًا بمقدار 1.1 درجة مئوية.

كان زعماء العالم قد اجتمعوا في عام 2009، وقرروا أن هذا المستوى من ارتفاع درجات الحرارة خطير، وتعهدوا بعدم الوصول إليه.

هذا ويجتمع أكثر من 100 من قادة دول العالم يوم الثلاثاء 23 سبتمبر/ايلول 2014، في قمة الأمم المتحدة للمناخ، لمناقشة كيفية عكس اتجاه الانبعاثات.

وتعتبر الصين والولايات المتحدة والهند من اكبر الدول التي تضخ الانبعاثات الغازية، حيث ارتفعت الانبعاثات الهندية بنسبة 5.1%، والانبعاثات الصينية بنسبة 4.2% والانبعاثات في الولايات المتحدة بنسبة 2.9%.