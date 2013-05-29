الجيش الجزائرى يقتل 8 من حركة التوحيد والجهاد قرب الحدود المالية

تمكنت الوحدات الخاصة بالجيش الجزائرى من القضاء على 8 إرهابيين من حركة التوحيد والجهاد بصحراء "تنزروفت"، فى المنطقة الحدودية التى تربط شمال مالى بالجزائر على بعد (650 كلم جنوب منطقة برج باجى مختار الحدودية).

ونقلت صحيفة "الخبر" الجزائرية الصادرة صباح اليوم "الأربعاء" عن مصدر أمنى قوله إن القوات المشتركة فى الجيش الجزائرى تمكنت من إحباط محاولة اختراق حوالى 15 إرهابيا للحدود الجزائرية فــى الساعات الأولى من صباح أول أمس "الاثنين"، كانوا على متن ثلاث سيارات رباعية الدفع عن طــريق استغلال مسلك منطقة الخليل، حيث بدأت عملية المطاردة التى دامت أكثر من 8 ساعات كاملة، تمكنت خـلالها وحدات الجيش الخاصة من القضاء على 8 إرهابيين من عناصر المجموعة، فى حين تمكن باقى العناصر الإرهابية الأخرى من الفرار نحو موريتانيا.

وأضاف المصدر أنه لم تسجل أى خسائر فى صفوف قوات الجيش. كما تم استرجاع بعض الأسلحة والذخائر التى كانت بحوزة المجموعة الإرهابية. مشيرا إلى أن العناصر الإرهابية تنتمى إلى حركة التوحيد والجهاد بحسب تصريحات أحد الإرهابيين الذى تم القبض عليه.

وأوضح المصدر أن وحدات الجيش سارعت إلى شن عملية تمشيط واسعة النطاق على الحدود مع موريتانيا، وذلك باستعمال الطائرات المروحية.