مصعد فضائي في عام 2050 من إنتاج شركة يابانية

قالت الشركة اليابانية المتخصصة في أعمال البناء “أوبافاشي” إنها تخطط لبناء مصعد فضائي يسافر مسافة 95 ألف كيلومتر من الأرض إلى الفضاء وسيجري تشغيله بحلول عام 2050.

المصعد الضخم سيتم استخدامه لنقل رواد الفضاء وشحنات المعدات الضخمة، في تكلفة أقل بكثير من بناء المركبات والمكوكات الفضائية، طبقا لشبكة “Australia’s ABC News”.

وتبلغ التكلفة الحالية لنقل كيلو واحد إلى الفضاء 22 ألف دولار، بينما ستنخفض مع بناء المصاعد الفضائية إلى 200 دولار فقط.

وقالت الشركة اليابانية إن التقنية ستصبح ممكنة قريبًا، خاصة مع التطور الكبير في مجال الكربون النانو تكنولوجي.

وقال يوجي إيشيكاوا، مدير البحث والتطوير في الشركة، إن أنابيب المصعد المستقبلية التي يقومون بتطويرها أقوى من الفولاذ مائة مرة.

وأضاف يوجي : “في الوقت الراهن يمكننا صناعة أنابيب نانوية يصل طولها لـ 3 سنتيمترات فقط، ونحن نحتاج أطول من ذلك بكثير، نعتقد بأننا سنصل إلى هدفنا بحلول عام 2030، وسيكون المصعد قادرًا على حمل 30 شخصًا، وستستغرق الرحلة من الأرض إلى المحطة الفضائية 7 أيام”.

هذا وقد جمعت الشركة من أجل تنفيذ المشروع الخبراء من كافة الجامعات اليابانية، وتأمل في الحصول على دعم المجتمع الدولي للانتهاء منه في الميعاد المحدد.