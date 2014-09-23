99.69 ٪ من المنشآت التزمت بحظر العمل وقت الظهيرة

أعلنت وزارة العمل التزام 99.69 في المائة من منشآت القطاع الخاص التي تمت زياراتها خلال فترة تطبيق قرار حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة بواقع 77 ألفا و522 منشأة، فيما بلغت المنشآت غير الملتزمة 0.31 في المائة بواقع 147 منشأة.

وبلغ مجموع الزيارات الميدانية التي نفذتها فرق التفتيش التابعة للوزارة خلال فترة الحظر الممتدة من 15 يونيو الماضي وحتى 15 سبتمبر الجاري 105 آلاف و421 زيارة من بينها 77 ألفا و669 زيارة للتأكد من مدى التزام المنشآت بقرار الحظر و27 ألفا و752 زيارة للتوعية بالقرار.

وأشاد مبارك سعيد الظاهري وكيل وزارة العمل بالتزام أصحاب العمل بأحكام القرار الذي تطبقه الوزارة للسنة العاشرة على التوالي من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر يوميا، وهو الأمر الذي يؤكد إدراك القطاع الخاص بأهمية القرار ودوره في توفير بيئة عمل آمنة ولائقة للعمال.

حماية العمال

وأشار إلى مساهمة القرار في خفض معدلات إصابة العمال بضربات الشمس والإنهاك الحراري خلال فترة الحظر، لافتا إلى انعكاسات ذلك في استقرار علاقات العمل وزيادة الإنتاجية في سوق العمل، لا سيما وأن القرار يجسد أعلى معايير الصحة والسلامة المهنية.

وأكد اتباع الوزارة إجراءات شفافة قبل تطبيق العقوبة المنصوص عليها بحق المنشآت المخالفة، حيث تم الاعتماد على آلية محكمة تضمن سلامة هذه الإجراءات من خلال إعداد محاضر ضبط المخالفة من قبل المفتشين وتضمينها صورا فوتوغرافية توثق وقوع المخالفة ومن ثم عرضها على اللجنة المختصة، والتي قامت بدورها بدراسة المحاضر بدقة وبحيادية ورفعها إلى مجلس قطاع التفتيش الذي يقوم بإعداد مذكرة نهائية إلى معالي صقر غباش وزير العمل لاعتمادها.

يذكر أنه يتم توقيع غرامة مالية مقدارها خمسة عشر ألف درهم وذلك في كل حالة ضبط.

وبلغ عدد الزيارات التفتيشية في أبوظبي 17 ألفا و155 زيارة، وفي دبي 26 ألفا و608 زيارات، وفي الشارقة 8 آلاف و186 زيارة، وفي عجمان 10 آلاف و154 زيارة، وفي رأس الخيمة ثلاثة آلاف و264 زيارة، وفي أم القيوين 6 آلاف و38 زيارة، وفي الفجيرة 6 آلاف و117 زيارة تفتيشية.

27 الف زيارة توجيهية

بلغ عدد الزيارات التوجيهية التي نفذتها فرق التفتيش التابعة للوزارة 27 ألفا و752 زيارة من بينها ثلاثة آلاف و150 زيارة في أبوظبي، وخمسة آلاف و829 زيارة في دبي، وأربعة آلاف و842 زيارة في الشارقة، وأربعة آلاف و270 زيارة في عجمان، إضافة إلى أربعة آلاف و139 زيارة في رأس الخيمة، وألفين و300 زيارة في أم القيوين، وثلاثة آلاف و222 زيارة في الفجيرة.

يذكر أن قرار حظر العمل وقت الظهيرة حدد ساعات العمل اليومية في فترتيها الصباحية والمسائية أو في أي منهما بثماني ساعات وفي حالة قيام العامل بالعمل لأكثر من الساعات الثماني المحددة خلال الأربع والعشرين ساعة، فإن الزيادة تعد عملاً إضافياً يتقاضى العامل عنها أجراً إضافياً حسب أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل، وألزم أصحاب العمل بأن يعلقوا في مكان بارز من مكان العمل جدولاً بساعات العمل اليومية طبقاً لأحكام هذا القرار على أن يكون باللغة العربية حتى يسهل على مفتشي العمل ملاحظته عند قيامهم بالزيارات الرقابية وباللغة التي يفهمها العامل.