آخر موعد لمغادرة حملات حجاج البر الخميس

قال العقيد خميس المرر مدير إدارة شرطة أمن المنافذ والمطارات في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، إن عدد الحجاج الذين غادروا الدولة حتى يوم أمس عن طريق المنفذ البري الغويفات بلغ 3053 حاجاً، سواء عبر الحملات المنظمة أو الأفراد، مبيناً أنه وفقاً للتنسيق مع السلطات السعودية، فإن آخر موعد لاستقبال الحجاج عبر الحملات في المنفذ سيكون بعد غد الخميس 1 ذي الحجة الموافق 25 سبتمبر الجاري، فيما يستمر المنفذ باستقبال الحجاج الأفراد حتى يوم السبت الموافق 27 سبتمبر، وأن آخر موعد لمغادرة الحجاج المسافرين عبر الجو سيكون يوم الاثنين المقبل الموافق 29 سبتمبر الجاري.

وأشار في تصريح لـ (البيان)، إلى أن الحجاج من سلطنة عمان الشقيقة سيزيد توافدهم عبر منفذ الغويفات للذهاب إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج، اعتباراً من اليوم وغد، حيث يتوقع أن يشهد المنفذ ارتفاعاً كبيراً في عدد الحجاج المغادرين.

وأكد أن المنفذ وفر كافة التجهيزات والتسهيلات لإنهاء إجراءات الحجاج المسافرين من خلال تخصيص 15 كاونتر لإنهاء إجراءاتهم في زمن قياسي لا يتعدى 10 دقائق.

خيمة

وقال إنه تم تخصيص خيمة لاستقبال الحجاج المغادرين عبر المنفذ لاستكمال إجراءات سفرهم بكل سهولة ويسر، مشيراً إلى أن المنفذ وفر كافة الإمكانات التي توفر للحاج الراحة، كما وزعت عليهم المطبوعات التوعوية، وبشكل خاص لسائقي الحافلات، للحفاظ على سلامتهم ووصولهم سالمين.

وكانت الإدارة العامة للعمليات الشرطية بشرطة أبوظبي، أطلقت مبادرة توعية للحجاج، تنفذها إدارة الإعلام الأمني في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بالتعاون مع الإدارات الشرطية المعنية، وذلك ضمن حملة «سلامتك» لتوعية الحجاج باشتراطات الوقاية والسلامة، وتعريفهم بعدد من الخدمات التي تقدمها شرطة أبوظبي عبر فرقها، وتعزيز جهود التوعية ورفع درجة السلامة، خصوصاً المرورية، من أجل موسم حج آمن من دون حوادث.

حوادث

إلى ذلك، قال المقدم جمال سالم العامري، رئيس قسم العلاقات العامة في مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، إن المديرية تنفذ خطة شاملة للحد من كافة الحوادث التي يمكن أن يتعرض لها الحجاج، من خلال تكثيف الرقابة المرورية والتوعية على مختلف الطرق الخارجية بأبوظبي، والطرق المؤدية إلى الغويفات، والتوعية من خلال وسائل الإعلام، ومن خلال برنامج مرور أبوظبي للحد من الحوادث المرورية.

وذكر النقيب حمد عوض المنهالي، رئيس قسم مرور المنطقة الغربية بالإنابة، أن مرور الغربية قامت بنشر اللافتات الترحيبية بالحجاج، واستقبلت العديد من الحملات خلال الأيام الماضية من داخل وخارج الدولة، ووزعت الهدايا والمطبوعات التوعوية لهم، وحثتهم على الالتزام بقانون السير والمرور وبالسرعات المقررة.

وأكد على تكثيف الرقابة للتأكد من مطابقة الحافلات للمواصفات الفنية والشروط الواجب توافرها فيها، منها أن تكون مقاعدها مصممة بحيث توفر الراحة الكاملة للحجاج، والتقيد بالحمولات القانونية، وألا يزيد ارتفاعها على 60 سم فوق المركبة، لتجنب الحوادث المرورية التي تقع بسبب الحمولة الزائدة، والتركيز والانتباه على الطريق، واستخدام حزام الأمان، وعدم استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، والالتزام باللوحات الإرشادية على الطريق، وعدم تجاوز الحافلات، والاتصال بغرفة العمليات المركزية في حال حدوث أي أعطال بالحافلة.

دوريات

تواصلت دوريات التثقيف التابعة لمديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، مع الحجاج المسافرين براً بمنفذ الغويفات بالمنطقة الغربية، وقدمت النصائح ووزعت الكتيبات الإرشادية لسائقي الحافلات، بما يعزز من سلامتهم أثناء رحلة الذهاب إلى الأراضي المقدسة.

وأفاد المقدم جمال سالم العامري، رئيس قسم العلاقات العامة، بأن هذه البادرة تأتي في إطار مبادرة توعية الحجاج، التي أطلقتها الإدارة العامة للعمليات الشرطية، في إطار حملة «سلامتك»، التي تنفذها إدارة الإعلام الأمني في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وأوضح أن المديرية تنفذ خطة شاملة للحد من الحوادث التي يمكن أن يتعرض لها الحجاج، من خلال تكثيف الرقابة المرورية والتوعية على مختلف الطرق الخارجية بأبوظبي، والطرق المؤدية إلى الغويفات، والتوعية من خلال وسائل الإعلام، ومن خلال برنامج مرور أبوظبي للحد من الحوادث المرورية.

اجتماع تنسيقي لإنجاح التغطية الإعلامية

عقدت الشعبة الإعلامية لمكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، اجتماعاً أمس للإعلاميين المرافقين لبعثة الحج للعام الجاري، برئاسة جمال خلف المزروعي مسؤول الشعبة الإعلامية بالمكتب، وبحضور أعضاء الشعبة.

وتم خلال اللقاء، الذي عقد بمقر الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بأبوظبي، بحث الإجراءات والآليات المتعلقة بالتغطية الإعلامية لموسم الحج لهذا العام، وخاصة الزيارات والأنشطة التي يقوم بها المكتب برئاسة محمد عبيد المزروعي المدير التنفيذي للشؤون الإسلامية رئيس مكتب شؤون الحجاج، للاطلاع على الاستعدادات التي قام بها المكتب في المشاعر المقدسة، من أجل توفير الراحة لحجاج الدولة لأداء الفريضة بسهولة ويسر.

وأكد على أهمية التنسيق والتعاون بين أعضاء الشعبة الإعلامية الذين يمثلون مختلف وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروءة بالدولة، من أجل إظهار الصورة الحضارية لدولة الإمارات، وما تقوم به من أجل خدمة حجاج الدولة والدول الأخرى، انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة بألا يقتصر دور البعثة على حجاج الدولة فقط، بل تقديم الخدمات لحجاج الدول الأخرى.

وقال إن الشعبة الإعلامية ستقوم بتوفير كافة المعلومات وتذليل أي صعاب أمام الإعلامية، من أجل أداء مهامهم في التغطية الإعلامية خلال أداء فريضة الحج في جميع المشاعر المقدسة، في منى وعرفات والمزدلفة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، مشيراً إلى أنه سيتم عقد اجتماع صباحي يومياً لبحث الأفكار والموضوعات التي يطرحها أعضاء الشعبة، والتي تمثل منطلقات التغطية الإعلامية.

وأشار إلى أنه سيتم الترتيب لعقد لقاءات دورية مع رئيس مكتب شؤون الحجاج ونوابه ورؤساء الجان المختلفة «الطبية والأمنية والوعظ» ورئيسي فوج المدنية المنورة وشعبة الخيام وغيرهم من المسؤولين بالمكتب، من أجل الاطلاع على الجهود التي يبذلونها والاستعدادات والترتيبات التي قامت بها كل لجنة من أجل توفير الراحة لحاج الدولة، وإنجاح موسم الحج بما يتماشى مع المكان.

وسوف تغادر البعثة الرسمية للحجاج غداً الأربعاء من مطار أبوظبي الدولي، وسبقها سفر البعثة التحضيرية يوم السبت الماضي على فوجين من مطاري أبوظبي ودبي.

وتضم البعثة 145 شخصاً، برئاسة محمد عبيد المزروعي المدير التنفيذي للشؤون الإسلامية بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس مكتب شؤون الحجاج. يرافقها اللجان الإعلامية والطبية، تمهيداً لترتيب استقبال حجاج الدولة والإشراف على تجهيز مقرات الإقامة في مكة والمدينة ومنى وعرفات.

ندوة

أقامت إدارة التوجيه والإرشاد في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، ندوة علمية تعريفية بأهم أحكام الحج وأولوياته ومتعلقاته الفقهية وضوابطه الصحية، قدمها الدكتور قطب عبد الحميد قطب استشاري الإرشاد في الإدارة وواعظ البعثة، والدكتور ممدوح عز الدين الطبيب المرافق للبعثة الرسمية لحكومة دبي لعام 1435 هـ.

وقال أحمد العريدي مدير إدارة التوجيه والإرشاد في الدائرة: كانت الندوة مهمة للغاية التي أقيمت من أجلها، فمع أخذنا بعين الاعتبار جميع ترتيبات شؤون الحج، والأمور الإدارية والتنسيقية لعمليات نقل الحجاج وتأمين راحتهم والمحافظة على سلامتهم وصحتهم، وما لا بد من التزامه في الرحلة لإنجاحها، جاءت هذه الندوة كي تعمم الفائدة الفقهية والطبية، ولينتفع بها حجاج بيت الله الحرام لسنة 1435 هـ.