التوتر يخيم على مدن اليمن وانفجار عبوة ناسفة دون خسائر فى الأرواح

ساد الهدوء الحذر، اليوم، العاصمة اليمنية صنعاء، بينما خيم التوتر مجددا على الشارع السياسى بالعديد من المدن اليمنية جنوبى وشرقى اليمن، وذلك بعد التصعيد الأمنى الخطير تواصل غرق المدن اليمنية فى الظلام، رغم وعود الرئيس اليمنى لم بردع المخربين.

وقال مصدر عسكرى يمنى فى بيان صحفى، اليوم الأربعاء، إنه بعد أيام من تهديد ووعيد رئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى لمستهدفى خطوط الكهرباء وأنابيب النفط، غرقت العاصمة اليمنية ومدن أخرى فى الظلام الدامس منذ الحادية عشرة من ليل أمس الأول الاثنين ولا زال الظلام يخيم على المدن اليمنية، ما أدى إلى اندلاع احتجاجات فى المحافظات الساحلية، والتى تشهد جوا صيفيا حارا هذه الأيام.