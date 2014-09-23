«تدوير» تعتزم خفض نفايات الفرد اليومية إلى 1.6 كيلو بحلول 2030

كشف عيسى القبيسي مدير عام مركز إدارة النفايات بأبوظبي «تدوير»، اعتزام المركز خفض معدل إنتاج الفرد من النفايات في الإمارة إلى 1,6 كيلو يومياً بحلول 2030، بعد أن سجلت أعلى معدلات في إنتاج النفايات للفرد عالمياً، حيث يتراوح إنتاج الفرد من 3 إلى 4 كيلو يومياً.

وقال إن المركز بدأ تنفيذ محرقة خاصة بالنفايات الطبية في مدينة أبوظبي والتي تعتبر من النفايات الخطرة، مشيراً إلى أن المحرقة المزمع إنشاؤها قريباً ستتولى التعامل مع النفايات الطبية بطريقة آمنة، مشيراً إلى أن التعامل مع هذا النوع من النفايات يحتاج إلى تقنيات متطورة ومراقبة عملية نقل النفايات من المراكز أو المستشفيات الطبية إلى المحرقة ومعالجتها بطرق آمنة.

جاء ذلك في تصريحات لمدير عام المركز أمس خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد للإعلان عن توسيع جائزة (تدوير) التي اطلقت العام الماضي لمدارس أبوظبي لتشمل هذا العام طلاب الجامعات والكليات بالتعاون مع مجلس أبوظبي للتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

توسيع الجائزة

وأكد القبيسي أن الجائزة استهدفت في انطلاقتها الأولى عام 2013 طلاب المدارس فقط، في حين توسعت هذا العام لتشمل طلاب الجامعات الحكومية والخاصة في إمارة أبوظبي أيضاً، وتهدف الجائزة في عامها الثاني على التوالي إلى زيادة عدد المشاركين بنسبة 25% مقارنة بدورة العام الماضي التي بلغ فيها عدد الطلاب المشاركين 172 طالباً من 40 مدرسة، حيث سيتم تنظيم ورش عمل تعريفية للهيئة التدريسية في إمارة أبوظبي، لشرح أهداف وشروط المسابقة والرد على الاستفسارات المتعلقة بها، بالإضافة إلى التنسيق مع مركز اتصال حكومة أبوظبي للرد على استفسارات المتصلين الراغبين بالتسجيل في الجائزة على الرقم 028185966.

دور ريادي

من جانبه أكد سيف راشد المزروعي وكيل مساعد الخدمات المؤسسية والمساندة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة وبتوجيهات معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تؤمن بدورها الريادي والتوعوي في كل المجالات بالدولة، للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الشاملة تحقيقاً لرؤية أبوظبي 2030 ومن منطلق ذلك ستعمل الوزارة على حث وتوجيه الطلبة والطالبات في الجامعات الحكومية والخاصة للمشاركة في الجائزة وهم أكثر الفئات المعنية بالإبداع والابتكار، وتوعيتهم بخطورة قضية النفايات.

إلى ذلك ثمن محمد سالم الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع العمليات المدرسية في مجلس أبوظبي للتعليم جهود مركز إدارة النفايات في أبوظبي في سبيل الحفاظ على البيئة وتشجيع الطلبة على ابتكار الحلول المناسبة من أجل تحقيق الاستدامة البيئية في مجتمع الإمارات.

وقال إن أهداف الجائزة تتلاقى مع أهداف مجلس أبوظبي للتعليم في حث الطلبة على الابداع والتفكير الخلاق وحل المشكلات بأسلوب مبتكر وبمنهجية علمية.وأشار الظاهري إلى أن الجائزة شهدت في دورتها الأولى تفاعلاً كبيراً من الطلبة الذين عبروا عن مواهبهم في المنتجات والأشكال التي قدموها للمشاركة في الجائزة، مشيراً إلى أهمية مثل هذه المبادرات في تعزيز الوعي البيئي لدى الطلبة والمجتمع عامة.

وأضاف أن مجلس أبوظبي للتعليم يضع كل إمكانياته لإنجاح المبادرات المشتركة مع الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين العام والخاص، مؤكداً حرص إدارات المدارس على إنجاح مثل هذه الأنشطة التي تسهم في إثراء معارف الطلبة وتعزيز قيم المسؤولية المجتمعية وأهمية الإسهام في الحفاظ على مكتساب الوطن.

استهداف

وتستهدف جائزة «تدوير» لهذا العام طلبة المدارس في المراحل التعليمية الثلاث الابتدائية، والإعدادية والثانوية، بالإضافة إلى طلاب الجامعات الحكومية والخاصة، وتشمل المسابقة عدة فئات هي، فئة أفضل لوحة رسم لشكل من أشكال النفايات، وفئة أفضل شكل تم تصنيعه من النفايات المستخدمة، وفئة أجمل صورة فوتوغرافية، وفئة أفضل مجسم تم تصنيعه من النفايات. ويبلغ المجموع الكلي لجوائز المدارس والجامعات 76 ألف درهم موزعة على 12 فائز ضمن فئاتها الأربعة تقدم للفائزين في المراتب الثلاث الأولى من كل فئة.

شروط

وأكد المهندس هاني حسني، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية وتطوير الأعمال بالإنابة في «تدوير» (مركز إدارة النفايات – أبوظبي)، أن شروط الجائزة تشمل أن يكون الطالب من مدارس أو جامعات إمارة أبوظبي وأن لا يكون العمل المقدم قد تم المشاركة به في مسابقة أخرى، وتعبأة وتقديم نموذج طلب التسجيل الخاص بالجائزة لاستكمال إجراءات التسجيل.

وسيبدأ المركز في استقبال طلبات المشاركة من خلال البريد الإلكتروني الخاص بالمسابقة school@cwm.ae ابتداءً من 22 سبتمبر وحتى 30 نوفمبر 2014. وسيتم تكريم الفائزين بجائزة «تدوير» للمدارس والجامعات لعام 2014 في حفل خاص يُقام خلال معرض «ايكوويست 2015» المعرض الدولي الأول المتخصص في مجال الحلول المتكاملة لإدارة النفايات، والمزمع انطلاقه يوم 20 يناير 2015 على منصة جناح «تدوير» (مركز إدارة النفايات – أبوظبي).