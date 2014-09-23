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«كيسنجر»: مصر ذات تاريخ عريق وستجد طريقًا لتحقيق أهدافها

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أكد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، هنري كيسنجر، أن دولة ذات تاريخ عريق يمتد إلى آلاف السنين، معربا عن قناعته بأن مصر ستجد طريقا لتحقيق أهدافها.

جاء ذلك في تصريح لشبكة تليفزيون «سي بي سي» عقب استقبال الرئيس عبدالفتاح له، الاثنين، في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وردا على سؤال عما إذا كان توجه بنصائح للرئيس السيسي، قال «كيسنجر»: «لا أعتقد أن اتقدم بنصائح للرئيس السيسي بشأن أمور يفهمها أكثر مني».

وشدد هنري كيسنجر خلال اللقاء الذي أجرته المذيعة لميس الحديدي على الدور المهم الذي تلعبه مصر في منطقة الشرق الأوسط، وأعرب عن أمله في ازدياد التعاون بين مصر والولايات المتحدة، خاصة وأن هناك أهدافا مشتركة بين البلدين، ونوه بالتعاون المشترك بين البلدين خلال فترة تولى الرئيس الراحل أنور السادات.

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