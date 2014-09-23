سامح شكري: طرح رؤية مصر إقليميا وداخليا أهم أولوياتنا في الأمم المتحدة

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن الجمعية العامة للأمم المتحدة هي أول جمعية يشارك فيها الرئيس عبدالفتاح السيسى بعد توليه مسؤولية الرئاسة، مشيرا إلى أنها فرصة أمام العالم لطرح رؤية الرئيس ورؤية مصر أمام القضايا العديدة التي تواجهها إقليميا ودوليا وداخليا.

وأضاف «شكري»، في مقابلة خاصة مع قناة «النهار»، الفضائية وبثت مساء الإثنين، من نيويورك، أن هناك فرصة لتوضيح توجه ورؤية مصر فيما يتعلق بمستقبل شعب مصر وطبيعة الدولة التي تقام بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو والاستحقاقات الدستورية والاستعداد للاستحقاق الثالث وهو الانتخابات البرلمانية.

وأوضح أنه على رأس الأولويات مصلحة مصر وطرح رؤيتها فيما يتعلق بتحقيق استقرارها وطموحاتها، وأن يكون هناك إدراك للآخرين، مضيفا أن هذه مناسبة سياسية يشترك فيها 140 من قادة العالم على هذا المستوي الرفيع وتتيح فرصة لوجود وطرح الرؤية المصرية بشكل مباشر.

وأشار إلى أن مجلس الأمن عقد اجتماعا عن قضية العراق وتحدثنا خلاله عن ضرورة وضع مواجهة تنظيم داعش والإرهاب على على أولويات العالم، وهناك تضامن دولي للقضاء على ظاهرة الارهاب التي تهدد العالم كله.

> وأضاف أن هناك رغبات ملموسة من الجانب الأمريكي للتواصل مع الجانب المصري، مشيرا إلى أن العلاقات الأمريكية المصرية قوية ومتشعبة وتخدم مصلحة البلدين بنفس القدر ونحن نتجاوب مع الجانب الأمريكي بقدر تجاوبهم معنا وهذه هي طبيعة العلاقات الدبلوماسية.

وقال إنه سيلتقي مع مجلس تحرير جريدة «نيويورك تايمز» للحديث عن الوضع المصري على هامش الاجتماعات للجمعية العامة للأمم المتحدة

ولفت إلى أنه لا تقتصر مواجهة الإرهاب في العراق فقط ولكن يجب أن تكون مواجهته في أي مكان إن وجد، موضحا أن هناك العديد من الدول التي توافقت رؤيتها مع مصر في مواجهة الإرهاب أينما وجد.

وأضاف أن الغرب أصبح الآن يدرك أن خطر الإرهاب أصبح قريب جدا منهم عن طريق استقطاب المقاتلين الأجانب، مشيرا إلى أننا نطالب بتجفيف مصادر تمويل الجماعات الإرهابية، كما أننا نزكي الحل السياسي في الملف الليبي ونعمل على حل واحتواء الأزمات على مستوي القضية الفلسطينية.