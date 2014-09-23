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إخماد حريق نشب في مراقيا بالإسكندرية.. ومقتل مسؤول بفندق

  • مصر
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تمكن رجال الأحوال المدنية بالإسكندرية، من إخماد حريق نشب في عقار في قرية مراقيا غرب المدينة.

تلقي قسم شرطة برج العرب، بلاغًا بنشوب حريق داخل شقة بالعقار، رقم 2 بقرية مراقيا، فانتقل مأمور وضباط القسم وقوات إدارة الحماية المدنية، وتم السيطرة على النيران وإطفائها.

وتبين أن الشقة محل البلاغ بالطابق الثالث بالعقار المشار إليه، تستخدم كسكن للعاملين بفندق ابروتيل التابع للقرية، ونشوب الحريق بإحدى الغرف نتيجة حدوث ماس كهربائي بالأسلاك الموصلة للشقة، ما أدى لاحتراق محتوياتها.

وعقب إخماد الحريق، وعند قيام العمال بإعادة توصيل التيار الكهربائي للشقة، حدث ماس كهربائي نتيجة ابتلال أرضية الشقة بالمياه، ما أدي لوفاة خالد عبدالمعطى مصيلحي 35 سنة، وهو رئيس قسم الصيانة بالفندق، مقيم دائرة قسم الدخيلة، وإصابة خالد محمد عمر الشيخ 32 سنة، سائق بالفندق، مقيم مركز أشمون، محافظة المنوفية، وتم نقله للمستشفى وخرج عقب تلقيه العلاج.

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