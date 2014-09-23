سيادة الرئيس.. «عايز أقابلك»

رأس الدجاجة لا يتحرك مع جسمها نهائياً!

ملاحظة بسيطة للغاية، لابد وأنها معروفة لمعظم (ستات) البيوت المصريات، ولا شك في أنها كانت مصدراً للتأمل في ملكوت الله، وسبباً في تحريك مشاعر الإيمان الشفافة في نفس الحاج (عبده) وأقرانه، إذ رأى فيها قدرةَ الخالق فانطلق مردداً (سبحان الله...) إلى أن وصل إلى بيته ليحكي لأولاده وزوجته كيف انتبه وهو يشاهد عملية ذبح (الفراخ) اليوم في محل (الفرارجي) الذي يملكه، أن رأس الفرخة لا يتحرك من مكانه مهما قلبت جسدها ذات اليمين وذات اليسار، فصدقته الحاجة (رتيبة) وانهمرت في وصلة تسبيح علنية، بينما وارى أولاده -الذين لا يصدقونه عادة - ضحكاتهم في أكمامهم خشية غضبته التي لا يمكن التكهن بها.

رأس الدجاجة لا يتحرك مع جسمها نهائياً!

هل لاحظت الدجاجة وهي تركض؟ إذا فعلت ذلك يوماً لابد وأنك انتبهت إلى أن رأسها يظل ثابتاً مهما زادت سرعتها أو تعرضت لمنحدرات.

ملاحظة عملية تشبه اللعبة، كانت مصدراً مهماً لتسلية الأطفال في قرى مصر، وحتى مدنها ممن يربون الطيور على سطوح المنازل، كم من طفل ركض وراء دجاجة إلى أن أمسك بها وقلّبها على كل وجهة ليلاحظ منبهراً كيف أن الرأس يبقى ثابتاً لا يتحرك كأنما هو مثبت من المنقار في حائط وهمي. ثم ركض الطفل ليخبر أمه باكتشافه العجيب فنهرته وطلبت منه أن ينتبه لدروسه أو أن يساعدها في ترتيب المنزل!

كم دجاجة في مصر؟

كلها رووسها لا تتحرك مع أجسامها نهائياً!

ملاحظة علمية بسيطة جداً، عندما التقت بقوم (أصحاب منهج) كانت سبباً في تطوير سيارة عظيمة أعلنت عنها مؤخراً شركة مرسيدس الألمانية، تتمتع بنظام تحكّم يفصل مقصورة السيارة -تماماً - عن الحركة الخارجية، مثل رأس الدجاجة الذي يظل ثابتاً مهما تعقدت حركات الجسم.

بالأمس فقط، كنت (أدردش) مع أخي الأكبر -وهو جراح قلب قدير له اهتمام بالملاحظة عندما تكون علمية- فقلت له إن المصريين كانوا أصحاب منهج علمي، وكانت ملاحظاتهم تتحول إلى منتج، وخبراتهم إلى خطوط انتاج .. هذا الكلام بالطبع كان على عهد (أوزيريس) مخترع (الشادوف) وغيره من أدوات الري والزراعة، ومن لحقه من مبدعين تحولت أفكارهم وملاحظاتهم العلمية إلى منجزات شغلت العالم وأبهرته.

ومن باب الإنصاف؛ قلت له إن المصريين - في رأيي – لم يتوقفوا عن الملاحظة بذكاء، ولكنها لم تعد ملاحظة داخل منهج علمي مثلما كانت أيام المصريين القدماء .. وبالتالي لم تعد تتحول إلى منتجات (بالمعنى الاقتصادي).

الكثير من المصريين يبتكرون أشياءهم البسيطة والعبقرية بهدف تسيير الحياة:

كم سيارة في مصر تسير بقطعة غيار ابتكرها عم (جرجس) الميكانيكي ولو كانت في الصين لتحولت إلى خط انتاج!

كم ثلاجة خرجت عن الخدمة وأعادها (الواد رضا بتاع التلاجات) إلى الحياة بوصلة سلك لو كانت في الصين لتحولت إلى منتج عالمي!

كم (افتكاسة) مصرية خالصة حلّت أزمة في مصنع أو شركة أو مطار أو محطة بترول أو مطبعة أو منزل أو محل أو كشك! أو.... أو ... وكم، وكم!

إلا أن ما يقوم به المصريون يظل مجرد (ترقيع) لحياتهم المتهالكة، ولن يتحول إلى منتج يغزو الأسواق ما لم تتحرك الحكومة لوضع الأساس لهذا التوجه وتحديد قنوات يراها الناس لتحويل (افتكاساتهم) النافعة إلى منتج اقتصادي، وتعليمهم التفكير بمنهج علمي تتحول معه الملاحظة إلى منتج... وهكذا لا يعود الأمر مجرد (ترقيع) بل يتحول إلى (تصنيع).

هنا، أخذَنا الكلام – أخي وأنا- كالعادة إلى المنطقة المشتركة بين مجالي اهتمامنا، حدثته عن دور الحكومة، فحدثني عن دور الإعلام، ثم اتفقنا على مدى الحاجة الراهنة إلى استخدام الإعلام في دفع وتعزيز قدرات الشباب المصري في اتجاه التفكير العلمي الصحيح.

راح الكلام وجاء، تفلسفنا كثيراً –كالعادة- ثم هبطنا من سماء الفلسفة إلى أرض الواقع بفكرة (برنامج تليفزيوني) اقترحها جرّاح القلب الذي يجيد الوصول إلى العلة ومعالجتها، يرى أن تنفيذها بشكل جيد ودعمها من شأنه أن يُحدث تغييراً دراماتيكياً في معدلات الإنتاج والمشاركة من فئة الشباب في مصر.

ذهبنا في الحلم إلى مداه، استخدمت معرفتي العلمية وخبرتي العملية في تحويل فكرته إلى (فورمات) برنامج تليفزيوني يمكن أن يكون جذاباً وناجحاً وجماهيرياً، وقادراً على استقطاب ملايين الشباب الذين ربما يحول بينهم وبين (التحقق) مجرد (منهج تفكير)، فبدت الفكرة لنا (جميلة).

في فورة الحماس قال أخي الكبير وكله ثقة: "أعتقد أن برنامجاً كهذا إذا عُرض على رئاسة الجمهورية الآن فسوف ترعاه!" وعندما لمح في عيني نظرات تشبه الخشية من جرعات مفرطة من الحلم، قال لي: "على الأقل جرّب"، قلت له -وهو العارف- إن الوصول إلى القنوات الفضائية المصرية له مداخله المعروفة، وهي لا علاقة لها بصدقية الفكرة أو مدى فائدتها للناس، وذكّرته بتجاربي –بعد الثورة- مع العديد من الفضائيات المصرية التي اكتشفتُ أنها تلعب (لعبة الأفلام) ولا تعرف منها سوى فيلمين: (عريس من جهة أمنية)، و(زوجة رجل مهم)، وأي فيلم آخر فإنه يتحول إلى (فوت علينا بكره) أو العبه في البيت مع الأولاد.

ضحك أخي الكبير وقال: "رغم رنة التشاؤم في كلامك، إلا أنني واثق أن برنامجاً كهذا إذا وصل إلى رئيس الجمهورية الآن فإنه سوف يهتم به" قلت له -وقد بلغت الحماسة مني مبلغاً أرجو أن لا أندم عليه: "ما رأيك أن مقالتي المقبلة سوف تكون بعنوان (عايز أقابلك يا ريس) وسوف أطلب فيها لقاء الرئيس السيسي".

تهللت أسارير أخي الكبير، فأردفت في فورة الحماس: "ألستُ إعلامياً مثل هؤلاء الذين يلتقي بهم! ثم، دعك من كوني إعلامياً وكاتباً أحمل اسم مصر في تجربة ناجحة في الخارج، أنا مواطن مصري يُحب بلده ويريد أن يقابل رئيسه، ويظن حتى هذه اللحظة أنه يحمل فكرة جديرة بالاهتمام".

لمعت عينا أخي فيما تخيلته كلمتين اثنتين: "ما تقدرش".

سيادة المشير عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية بعد ثورتين نزيهتين، صحيح أنني الأخ الأصغر، وهو الأخ الأكبر، لكن هل يرضيك أن تقول لي عيناه: "ما تقدرش!"

الموضوع بين يديك، والفكرة بين يدينا، وبريدي الإلكتروني في نهاية المقال، وجاهز لتحمل تكلفة تذكرة سفر عاجلة لمناقشة الأمر.

waleedalaa@hotmail.com