تقدم الطاهية مروة القابوني وصفة من الوصفات الآسيوية الشهيرة هي شرحات لحمة مع صلصة المحار، جربيها لغذاء مميز

المقادير:

250 غ شرحات لحمة عجل.

رأس بروكولي صغير.

2 حبة جزر.

4 سن ثوم.

بصلة صغيرة.

3 ملاعق كبيرة زيت للقلي.

1 مكعب مرقة الدجاج.

3 كوب ماء.

2 ملعقة كبيرة طحين.

5 ملاعق كبيرة صويا صوص.

2 ملعقة كبيرة صلصة المحار.

طريقة التحضير:

1.تغسل شرحات اللحم جيدا ومن ثم تصفى وتقطع على اللوح الخشبي بشكل طولي (للسهولة)

2.نضع في قدر ملعقتا زيت القلي لتحمى في هذا الوقت نقشر البصلة ونقطعها بشكل طولي وتضاف للزيت وتقلى لمدة خمس دقائق ومن ثم نضيف القليل من الماء على البصل ويوضع الغطاء وتترك لمدة 10 دقائق

3. بعد ذلك تضاف شرحات اللحم وتزاد كمية الماء بما يعادل نصف كأس توضع رشة فلفل ويغطى الوعاء للإستواء.

4. نقطع زهرات البروكلي على حدا والجذع على حدا وفي وعاء آخر نضع كمية كافية من الماء في قدر إلى أن تغلي ومن ثم نضع الجذع أولا لمدة دقيقتين و نضيف الزهرات لمدة أربع دقائق فيصبح المجموع 6 دقائق ومن ثم تصفى ويوضع فوقها ماء باردة لتحافظ على لونها الأخضر المميز.

5. في نفس القدر توضع ملعقة الزيت المتبقية وتحمى ثم يضاف 4 سن الثوم والجزر بعد أن يقشر ويقطع بشكل طولي ويقلب ويترك لمدة 10 دقائق ليبقى محافظا على القليل من قساوته فيعطي مذاقا ألذ.

6. بعد استواء اللحم توضع ثلاث كؤوس الماء مع مكعب مرقة الدجاج والصويا صوص وصوص المحار وملعقتين الطحين ونستمر في التحريك إلى أن تغلي وتضاف المقادير السابقة وتغلى سوية لمدة دقيقتين.

تقدم إلى جانب الأرز الأبيض المفلفل

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