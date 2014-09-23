عاصي الحلاني يؤكد: لم أقاضِ باسم فغالي

بعد انتشار خبر فوز شركة "اي ايفنتس" بالدعوى القضائية التي أقيمت ضد الفنان باسم فغالي، بسبب انسحابه من حفل ليلة رأس السنة، الذي كانت تنظمه الشركة في قاعة "فوروم دي بيروت"، بمشاركة هيفا وهبي وعاصي الحلاني في عام 2013، فإنّ باسم مطالب الآن بتعويض مالي كبير، إضافة إلى عقوبات جزائية أخرى، ما يعني أنه أمام خيارين؛ إمّا تنفيذ الحكم الصادر بحقه وإمّا السجن.

كما أشار الخبر إلى أن باسم رفض الامتثال، أمام مكتب جرائم المعلوماتية في وحدة الشرطة القضائية للاستماع إلى إفادته في الدعوى المقامة ضده من قبل عاصي الحلاني بجرم القدح والذم والتشهير، في وقت غيّر باسم مكان إقامته بعد محاولات لجلبه من قبل القوى الأمنية اللبنانية، التي لم تتمكن من العثور عليه في منزله. ولفت الخبر إلى أنّ باسم لم يكن يجيب على هاتفه المحمول منذ أشهر، لكي لا يُستجوب في قضية هو صنعها من خلال تعليقات غير لائقة، أطلقها عبر صفحته على موقع "فيس بوك".

"سيدتي نت" حاول التأكد من الموضوع من أصحاب العلاقة. لكن باسم يرفض الحديث في هذا الموضوع.

في المقابل، نفى المسؤول الإعلامي في مكتب الفنان عاصي الحلاني مايك بنوت أن يكون الأخير قد رفع دعوى ضد باسم، مشيراً إلى أنّ عاصي لم يلجأ إلى القضاء في أيّ يوم من حياته.

في المقابل، أشارت مصادر مقرّبة من شركة "آي ايفتتس" إلى أن الشركة ربحت الدعوى فعلاً، وبأنها رفعتها ضد باسم، لأنه قال يومها إنه لا يريد المشاركة في الحفل، مع أنه قبض الرعبون، قبل أن ينسحب في يوم الحفل نفسه، من دون إعادة المال.

وأضافت المصادر نفسها: "لا يكفي أنّ باسم لم يحضر ولم يُعد الرعبون، بل صار يقول إنها حفلة غسيل أموال ومخدرات.. وهذا يُعتبر تشهيراً. وحتى عندما قالوا له إنهم سيرفعون ضدّه دعوى ردّ بكلام بذيء".

أمّا عن التعويض التي تطالب به الشركة، فقالت المصادر ذاتها: "الشركة لم تطلب مبلغاً معيّناً، وباسم تسبّب لها بخسائر مادية وتشهير".