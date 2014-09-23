هل سيؤدي Joseph Gordon-Levitt دور Edward Snowden؟

في 24 أكتوبر المقبل وبعد أن يشارك في مهرجان نيويورك السينمائي، ستطلق شركة RADiUS-TWC الفيلم الوثائقي Citizenfour للمخرجة Laura Poitras في الصالات الأميركية. تدور قصة الفيلم حول Edward Snowden الموظف السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية والذي يعتبر هارباً من العدالة بنظر السلطات الأمريكية التي تتهمه بالتجسس وسرقة ممتلكات حكومية. من ناحية أخرى، كشف المنتج والمخرج Oliver Stone عن تحضيره لفيلم محوره Snowden أيضاً بعنوان The Snowden Files من المتوقّع أن يؤدي دور البطولة فيه الممثل Joseph Gordon-Levitt.