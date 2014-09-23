أصالة نصري سفيرة سلام في منطقة الشرق الأوسط

تم اختيار الفنانة السورية أصالة نصري كسفيرة سلام في منطقة الشرق الأوسط، وذلك من قبل منظمة "ماستر بيس"، على هامش المؤتمر الصّحفي الذي أقيم في هولندا والحفل الذي أحيته أصالة بمناسبة يوم السلام العالمي.

وحسب المنظّمة، جرى اختيار أصالة لمحاولتها مساعدة الناس بفنّها، إضافة لتمتعها بصوت جميل، الذي سيكون قادراً على نقل رسالة الجمال والسلام والمحبة إلى أنحاء العالم كلّه.

وتهدف منظّمة "ماستر بيس" إلى مدّ روابط السلام العالمية، وتشمل نشاطاتها دولاً كثيرة.

وكانت أصالة قد سافرت إلى هولندا برفقة كل من زوجها المخرج طارق العريان، وشقيقها أنس نصري وابنتها شام وزوجها أحمد جوهر.

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