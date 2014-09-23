فيلم "الجزيرة" يتسبب بحالة من الهلع

تسببّ صنّاع فيلم "الجزيرة" بجزئه الثاني في إحداث حالة من الهلع والذعر، لدى الأشخاص الذين كانوا متواجدين في مدينة الإنتاج الإعلامي، بعد أن سمعوا أصوات انفجارات، حيث ظنوا أنّ هناك قنبلة تمّ وضعها من قبل إرهابيين، خصوصاً في ظلّ الأوضاع الأمنية التي تعيشها المنطقة. لكنّ الناس سرعان ما اطمأنوا إلى أن القنابل تُستخدم من أجل تصوير بعض مشاهد فيلم "الجزيرة"، وبالتحديد تلك التي تجمع بين أحمد السقا، الذي يجسد شخصية منصور حنفي، وبين الضابط رشدي، الذي يجسد شخصيته الفنان خالد الصاوي.

وبعد ما تسبّب به صنّاع العمل من ذعر للسكان، اضطروا إلى توضيح سبب إصدار هذه الأصوات، وذلك عبر صفحة الـ"فيس بوك" الرسمية الخاصة بالفيلم.

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يُشار إلى أنّ الجزء الثاني من فيلم "الجزيرة" هو من بطولة السقّا والصاوي، إلى جانب كلّ من الفنانين: هند صبري، وخالد صالح، وأروى جودة.



