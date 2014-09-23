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وليد دعبس يهدد الأمين بالحجز على قنوات CBC

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وليد دعبس يهدد الأمين بالحجز على قنوات CBC وليد دعبس يهدد الأمين بالحجز على قنوات CBC

أصدر مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي حكمه في القضية المقيدة لديه برقم 907 لسنة 2013 والمقامة من الدكتور نبيل دعبس والدكتور وليد دعبس وأخرين ضد رجل الأعمال محمد الأمين ومنار الأمين وشركة المستقبل للقنوات الفضائية المالكة لقنوات “CBC” .

وانتهى القرار إلى إلزام أحقية دعبس في مبلغ مليوني دولار باقي ثمن بيعهم لقنوات مودرن الفضائية إلى الأمين وشركة المستقبل.

وأكد الدكتور وليد دعبس في تصريح له اليوم، أنه كان واثقًا من الحكم لصالحه، وأن الأمين وأعوانه لم يشتروا القنوات إلا لدفنها .

وأشار إلى أن الأمين كان قد اشترى قنوات مودرن في سبتمبر 2011 ثم قرر غلقها، وهو أمر كان مثار تساؤلات حول دوافع شراء القنوات الفضائية الأشهر رياضيًا في ، مشددُا أنه في حال عدم دفع الأمين المبلغ المستحق عليه سيقوم بالحجز على قنوات “CBC” .

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