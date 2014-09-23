رئيس الدولة يصدر مرسوماً بإعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، مرسوماً اتحادياً بإعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

ونص المرسوم على أن يعاد تشكيل مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي من الأعضاء التالية أسماؤهم، وذلك لمدة 4 سنوات، وهم: خليفة محمد الكندي رئيساً لمجلس الإدارة، وخالد جمعة الماجد نائباً للرئيس، ومبارك راشد خميس المنصوري محافظاً، ويونس حاجي الخوري عضواً، وخالد أحمد حميد الطاير عضواً، وخالد محمد سالم بالعمى عضواً، وحمد مبارك بوعميم عضواً.

وجاء في المرسوم أن على الجهات المعنية تنفيذ هذا المرسوم كلٌ في ما يخصه، ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه، على أن ينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

خبرات

وعمل مبارك راشد خميس المنصوري محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهو حاصل على درجة البكالوريوس والماجستير في إدارة الأعمال رئيساً تنفيذياً لجهاز الإمارات للاستثمار منذ مايو 2008 وعضواً بمجلس الإدارة في شركة اتصالات وسوق أبوظبي للأوراق المالية «ايه دي أكس» وهيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات العربية المتحدة «أس سي ايه» و«موبايلي» في المملكة العربية السعودية وشركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء « بلدكو».

وبدأ حياته المهنية في جهاز أبوظبي للاستثمار في قسم الأسهم خلال الفترة من العام 1991 إلى العام 2000، ثم شغل منصب مدير عام صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي منذ إنشائه في عام 2000.. وعمل أيضاً مديراً في العديد من المنظمات، بما في ذلك مصرف الإمارات المركزي، وشركة اتصالات مصر في مصر، والبنك العربي الدولي «ايه أي بي » في مصر والمؤسسة العربية المصرفية «ايه بي سي » في البحرين ومصر والأردن، وبانكو أتلانتيكو في إسبانيا وتبريد وشركة أبوظبي القابضة.