اشتباكات بين الإخوان وقوات الأمن في ناهيا

وقعت قبل قليل، اشتباكات بين أنصار الإخوان وقوات الأمن في منطقة ناهيا بالجيزة، وأسفرت الاشتباكات عن وقوع إصابات بأعيرة نارية.

ترجع الاشتباكات إلي محاولة أنصار الإخوان قطع الطريق، مما دفع قوات الأمن للتدخل لمنع إعاقة الحركة المرورية، ولم ترد حتي الآن معلومات عن عدد الإصابات.

وأفاد شهود عيان، أن القوات أطلقت الغاز المسيل للدموع بشكل مكثف في شارع الحنفي وفي محيط مسجد أبو سنة والكوبري الجديد، ما أدى إلى حدوث حالات اختناق للأهالي في البيوت.

وقال الشهود إن هناك حالات إصابات بالرصاص الحي، ومن بينها إصابة خطرة في البطن.